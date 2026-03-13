2026 son sahur, son iftar ve son teravih ne zaman?

Ramazan ayının son günlerine girilirken Türkiye’de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu hem de mübarek aya vedanın hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca süren oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından şimdi gözler 2026 Ramazan takviminde son sahurun, son iftarın ve son teravih namazının hangi tarihte yapılacağına çevrildi.

2026 RAMAZANIN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla sona erecek. Aynı tarih Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirecek. Böylelikle bir ay devam eden oruç ibadeti bitmiş olacak.

Son Teravih Namazı: 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte son kez kılınacak.

Son Sahur: 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece, 2026 Ramazan ayının son orucu için niyet edilecek.

Son İftar (Arefe Günü): 19 Mart 2026 Perşembe akşamı ezanla birlikte son oruçlar açılacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

2026 yılı Ramazan Bayramı mart ayına rastlıyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Üç gün sürecek bayram takvimi şu şekilde olacak:

Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

19 Mart 2026 Perşembe Bayramın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma

20 Mart 2026 Cuma Bayramın 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

21 Mart 2026 Cumartesi Bayramın 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar

Bu takvime göre bayram tatili arefe günü dahil olmak üzere toplam 3,5 gün devam edecek.