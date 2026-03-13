Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 son sahur, son iftar ve son teravih ne zaman?

İslam dünyası büyük bayram coşkusuna hazırlanıyor! On bir ayın sultanı Ramazan, yerini bayram sevincine bırakmaya hazırlanıyor. Diyanet takvimine göre 18 Mart Çarşamba akşamı kılınacak son teravih namazıyla birlikte veda süreci başlayacak. 19 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek son sahur ve ardından yapılacak son iftarla birlikte oruç ibadeti tamamlanmış olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 son sahur, son iftar ve son teravih ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 00:19

ayının son günlerine girilirken Türkiye’de Müslümanlar hem ’nın mutluluğunu hem de mübarek aya vedanın hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca süren oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından şimdi gözler 2026 Ramazan takviminde son sahurun, son iftarın ve son teravih namazının hangi tarihte yapılacağına çevrildi.

2026 son sahur, son iftar ve son teravih ne zaman?

2026 RAMAZANIN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla sona erecek. Aynı tarih Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirecek. Böylelikle bir ay devam eden oruç ibadeti bitmiş olacak.

Son Teravih Namazı: 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte son kez kılınacak.

Son Sahur: 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece, 2026 Ramazan ayının son orucu için niyet edilecek.

Son İftar (Arefe Günü): 19 Mart 2026 Perşembe akşamı ezanla birlikte son oruçlar açılacak.

2026 son sahur, son iftar ve son teravih ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

2026 yılı Ramazan Bayramı mart ayına rastlıyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Üç gün sürecek bayram takvimi şu şekilde olacak:

  • Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
  • Bayramın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma
  • Bayramın 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
  • Bayramın 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar

Bu takvime göre bayram tatili arefe günü dahil olmak üzere toplam 3,5 gün devam edecek.

ETİKETLER
#ramazan bayramı
#ramazan
#Diyanet
#Dini Günler
#2026 Ramazan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.