2026 TÜBİTAK 2209-A başvuru sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 2209-A programına başvuran adaylar, proje değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK’ın çevrim içi sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlar erişime açıldığında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) ya da e-BİDEB portalına giriş yaparak durumlarını öğrenebilecekler.

Özetle

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TÜBİTAK tarafından geleneksel olarak yılda iki defa çağrıya çıkılan 2209-A programının sonuç takvimi, genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasını izleyen 100 ila 120 gün içinde netlik kazanıyor. 2025 yılı 2. dönem başvurularının Kasım ayı sonunda sona erdiği dikkate alındığında, sonuçların 2026 yılı Nisan ayının ilk bölümünde açıklanması bekleniyor. Geçen yıl (2024 yılı 1. dönem) sonuçların 8 Nisan’da ilan edildiği göz önünde bulundurulursa, bu yılki sonuçların da kısa süre içinde yayımlanabileceği ifade ediliyor. Uzman değerlendirmelerine göre sonuçların Nisan ortasına kadar sisteme yüklenmesi öngörülüyor.

YILI 1. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı 2. dönem sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, TÜBİTAK’ın 2026 yılı 1. dönem çağrısını duyurması beklenmektedir. Çoğunlukla Mayıs ya da Haziran aylarında açılan bu yeni çağrı kapsamında, araştırma projeleri için başvurular alınacak. Üniversite öğrencilerinde araştırma kültürünü teşvik etmeyi hedefleyen bu destek programı, genç araştırmacılara projeleri için finansal katkı sunarak bilimsel ilerlemeye destek vermektedir.