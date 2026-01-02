21 Mart günü resmi tatil oldu mu? 2026 Nevruz Bayramı

Kategoriler
21 Mart resmi tatil oldu mu sorusu son gelişmelerle yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Nevruz kutlamalarında '21 Mart'ı bayram yapalım' açıklamasını yapmıştı.
AK Parti kanun teklifi vererek konuyla ilgili ilk adımı başlattı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, Nevruz Günü Tatili ilan edilmesi için kanun teklifi sundu.
Serkan Bayram'ın kanun teklifi, 2 Ocak 2026 tarihli güncel bilgilere göre komisyonda bulunuyor.
Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin eklendirileceğini belirtti.