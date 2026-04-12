22 Nisan yarım gün mü olacak öğleden sonra okullar tatil mi?

Resmi tatillerin her sene takvimde farklı günlere isabet etmesi, özellikle ilkbahar döneminde program yapan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Bu çerçevede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde “23 Nisan tatil mi?” ve “22 Nisan öğleden sonra yarım gün izin var mı?” soruları sıkça araştırılıyor. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar; okul ve mesai planlarını netleştirmek amacıyla 22 ve 23 Nisan tarihlerinin resmi tatil durumunu ve haftanın hangi günlerine rastladığını merak ediyor. Takvim verilerine göre yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, 2026 yılı resmi tatil bilgileri ve söz konusu iki günün çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geliyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 22 Nisan, takvimlere göre Çarşamba gününe denk düşüyor. Yürürlükteki mevzuata göre 22 Nisan tarihinde herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması yer almadığından, kamu kurumları, okullar ve özel sektör olağan çalışma düzenini sürdürüyor.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan 2026 tarihi, takvimlere göre Perşembe gününe rastlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli milli bayramları arasında bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta içinde kutlanacak ve ülke genelinde resmi tatil olarak idrak edilecek. Bu sebeple okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında eğitim ve mesaiye ara verilecek, vatandaşlar için ise hafta ortasında kısa bir dinlenme imkânı doğacak.