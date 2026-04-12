Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

22 Nisan yarım gün mü olacak öğleden sonra okullar tatil mi?

Nisan ayının sonuna yaklaşılırken dikkatler 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerine yöneldi. Her yıl değişen günlere rastlaması nedeniyle merak konusu olan bu özel tarihlerinin 2026 takviminde hangi güne denk geldiği, öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle “22 Nisan öğleden sonra tatil mi?” ve “23 Nisan resmi tatil mi?” soruları gündemdeki yerini korurken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl hafta içine denk gelmesi planlamaları doğrudan etkiliyor. Tatil planı yapmak isteyenler ile eğitim takvimini öğrenmek isteyenler için 2026 resmi tatiller listesi yeniden ilgi odağı haline geldi.

22 Nisan yarım gün mü olacak öğleden sonra okullar tatil mi?
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 18:50
Resmi tatillerin her sene takvimde farklı günlere isabet etmesi, özellikle ilkbahar döneminde program yapan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Bu çerçevede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde “23 Nisan mi?” ve “22 Nisan öğleden sonra yarım gün izin var mı?” soruları sıkça araştırılıyor. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar; okul ve mesai planlarını netleştirmek amacıyla 22 ve 23 Nisan tarihlerinin durumunu ve haftanın hangi günlerine rastladığını merak ediyor. Takvim verilerine göre yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, 2026 yılı resmi tatil bilgileri ve söz konusu iki günün çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geliyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 22 Nisan, takvimlere göre Çarşamba gününe denk düşüyor. Yürürlükteki mevzuata göre 22 Nisan tarihinde herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması yer almadığından, kamu kurumları, okullar ve özel sektör olağan çalışma düzenini sürdürüyor.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan 2026 tarihi, takvimlere göre Perşembe gününe rastlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli milli bayramları arasında bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta içinde kutlanacak ve ülke genelinde resmi tatil olarak idrak edilecek. Bu sebeple okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında eğitim ve mesaiye ara verilecek, vatandaşlar için ise hafta ortasında kısa bir dinlenme imkânı doğacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
