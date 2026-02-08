23 gün her yerde aranıyordu! Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi’nde ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler 23 gün boyunca havadan, karadan ve baraj gölünde arama yaptı. Çalışmaların 23’üncü gününde Serdar’ın cansız bedenine, ikametine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki baraj gölünde ulaşıldı.



Baraj gölünden çıkarılan Nimet Serdar’ın cenazesi, ön inceleme yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı .