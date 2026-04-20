23 Nisan’da kargolar açık olacak mı? 23 Nisan’da kargo dağıtımı ve teslim işlemleri yapılabiliyor mu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun yanıtı yoğun şekilde araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan Perşembe kargolar açık mı kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışma durumları araştırılmaktadır. PTT Kargo 23 Nisan'da hizmet vermeyecektir. MNG Kargo ve Aras Kargo gibi özel şirketlerin 23 Nisan'da faaliyet göstermesi beklenmektedir. Yurtiçi Kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe günü tüm birimleriyle sahada görev yapacağını açıklamıştır. Bölgesel düzeyde mesai saatlerinde farklılıklar olabileceğinden, işlem yapmadan önce en yakın şubeyi telefonla doğrulamak tavsiye edilmektedir.

Bilindiği gibi 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında kutlanacak ve çok sayıda kurum ile kuruluş kapalı olacak.

23 NİSAN’DA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo 23 Nisan’da hizmet vermeyecek.

Bu nedenle 23 Nisan’da PTT’ye kargo teslim edilemeyeceği gibi, PTT Kargo bünyesindeki gönderiler de dağıtıma çıkarılmayacak.

22 Nisan tarihinde ise kargo gönderimi ve teslim alma işlemleri sürdürülebilecek.

ÖZEL KARGOLAR AÇIK MI?

MNG Kargo ve Aras Kargo gibi özel şirketlerin, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde bu yıl da faaliyet göstermesi bekleniyor. Şubelerin önemli bölümünün açık olması ve dağıtım hizmetlerinin devam etmesi öngörülüyor.

Bölgesel düzeyde mesai saatlerinde farklılık yaşanabileceğinden, işlem yapmadan önce en yakın şubeyi telefonla doğrulamanız tavsiye edilir.

Yurtiçi Kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe günü tüm birimleriyle sahada görev yapacağını açıkladı.