23 Nisan Perşembe kargolar açık mı kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 Nisan’da kargolar açık mı, kargo teslimi ve dağıtımı gerçekleştirilecek mi sorusu bu yıl da merak edilen konular arasında yer alıyor. 23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş faaliyet göstermeyecek. Bu sebeple kargo göndermek isteyenler ile teslimat bekleyenler, şirketlerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan Perşembe günü kargolar hizmet verecek mi, teslim ve dağıtım yapılacak mı?

23 Nisan Perşembe kargolar açık mı kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 16:56
23 Nisan’da kargolar açık olacak mı? 23 Nisan’da kargo dağıtımı ve teslim işlemleri yapılabiliyor mu? öncesinde bu sorunun yanıtı yoğun şekilde araştırılıyor.

Bilindiği gibi 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında kutlanacak ve çok sayıda kurum ile kuruluş kapalı olacak.

23 NİSAN’DA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo 23 Nisan’da hizmet vermeyecek.

Bu nedenle 23 Nisan’da PTT’ye kargo teslim edilemeyeceği gibi, PTT Kargo bünyesindeki gönderiler de dağıtıma çıkarılmayacak.

22 Nisan tarihinde ise kargo gönderimi ve teslim alma işlemleri sürdürülebilecek.

ÖZEL KARGOLAR AÇIK MI?

MNG Kargo ve Aras Kargo gibi özel şirketlerin, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde bu yıl da faaliyet göstermesi bekleniyor. Şubelerin önemli bölümünün açık olması ve dağıtım hizmetlerinin devam etmesi öngörülüyor.

Bölgesel düzeyde mesai saatlerinde farklılık yaşanabileceğinden, işlem yapmadan önce en yakın şubeyi telefonla doğrulamanız tavsiye edilir.

Yurtiçi Kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe günü tüm birimleriyle sahada görev yapacağını açıkladı.

