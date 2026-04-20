23 Nisan Perşembe kargolar açık mı kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
23 Nisan’da kargolar açık olacak mı? 23 Nisan’da kargo dağıtımı ve teslim işlemleri yapılabiliyor mu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun yanıtı yoğun şekilde araştırılıyor.
Bilindiği gibi 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında kutlanacak ve çok sayıda kurum ile kuruluş kapalı olacak.
PTT Kargo 23 Nisan’da hizmet vermeyecek.
Bu nedenle 23 Nisan’da PTT’ye kargo teslim edilemeyeceği gibi, PTT Kargo bünyesindeki gönderiler de dağıtıma çıkarılmayacak.
22 Nisan tarihinde ise kargo gönderimi ve teslim alma işlemleri sürdürülebilecek.
MNG Kargo ve Aras Kargo gibi özel şirketlerin, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde bu yıl da faaliyet göstermesi bekleniyor. Şubelerin önemli bölümünün açık olması ve dağıtım hizmetlerinin devam etmesi öngörülüyor.
Bölgesel düzeyde mesai saatlerinde farklılık yaşanabileceğinden, işlem yapmadan önce en yakın şubeyi telefonla doğrulamanız tavsiye edilir.
Yurtiçi Kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe günü tüm birimleriyle sahada görev yapacağını açıkladı.