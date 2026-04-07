2026 resmi tatil takviminin açıklığa kavuşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, nisan ayındaki tatil imkânlarını araştırmaya koyuldu. Baharın gelişini simgeleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle öne çıkıyor. Peki, 23 Nisan 2026 hangi gün idrak edilecek? 22 Nisan’da okullar ile iş yerleri tatil ilan edilecek mi?

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan resmi tatil olacak mı okullar tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2026 yılı resmi tatil takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi, öğrenciler ve çalışanlar için tatil planlarını gündeme getirdi. 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü idrak edilecek. 23 Nisan, 2429 sayılı Kanun uyarınca tam gün resmi tatildir. Bu nedenle 23 Nisan Perşembe günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar ve noterler tatil olacak. 22 Nisan Çarşamba günü ise yarım gün veya resmi tatil kapsamında yer almadığı için okullar, kamu kurumları, bankalar ve iş yerleri tam gün çalışmaya devam edecek.

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olan ve çocuklara ithaf edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe rastlıyor. Hafta içi kutlanacak bu anlamlı gün, yurt genelinde çeşitli organizasyonlar ve resmi merasimlerle idrak edilecek. 23 Nisan’ın Perşembe gününe denk gelmesi, özellikle cuma gününü yıllık izinle birleştirmek isteyen çalışanlar açısından 4 günlük bir tatil olanağı oluşturuyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 23 Nisan tam gün resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu çerçevede 23 Nisan Perşembe günü: Okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ile diğer kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle bankalar ve noterler hizmet sunmayacak. Yasal düzenlemeye göre 22 Nisan yarım gün ya da resmi tatil kapsamında yer almıyor. Dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) aksine, milli bayramların arife günü öğleden sonra tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 22 Nisan Çarşamba günü kamu kurumları, okullar, bankalar ve iş yerleri tam gün çalışma düzenini sürdürecek.