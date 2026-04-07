23 Nisan resmi tatil olacak mı okullar tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2026 resmi tatil takviminin açıklığa kavuşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, nisan ayındaki tatil imkânlarını araştırmaya koyuldu. Baharın gelişini simgeleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle öne çıkıyor. Peki, 23 Nisan 2026 hangi gün idrak edilecek? 22 Nisan’da okullar ile iş yerleri tatil ilan edilecek mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olan ve çocuklara ithaf edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe rastlıyor. Hafta içi kutlanacak bu anlamlı gün, yurt genelinde çeşitli organizasyonlar ve resmi merasimlerle idrak edilecek. 23 Nisan’ın Perşembe gününe denk gelmesi, özellikle cuma gününü yıllık izinle birleştirmek isteyen çalışanlar açısından 4 günlük bir tatil olanağı oluşturuyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 23 Nisan tam gün resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu çerçevede 23 Nisan Perşembe günü: Okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ile diğer kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle bankalar ve noterler hizmet sunmayacak. Yasal düzenlemeye göre 22 Nisan yarım gün ya da resmi tatil kapsamında yer almıyor. Dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) aksine, milli bayramların arife günü öğleden sonra tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 22 Nisan Çarşamba günü kamu kurumları, okullar, bankalar ve iş yerleri tam gün çalışma düzenini sürdürecek.