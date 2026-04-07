Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

23 Nisan resmi tatil olacak mı okullar tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Resmi tatil takvimi doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelinde törenler ve etkinlikler düzenlenecek. 2026 yılına ait resmi tatil takvimi kesinleşirken, nisan ayının en anlamlı günü olarak kabul edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve çalışanlar ise “23 Nisan bu sene hangi güne rastlıyor?” ve “22 Nisan’da okullar tatil olacak mı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 23 Nisan 2026’da resmi tatil mi, hangi tarihe denk geliyor? 22 Nisan yarım gün sayılacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 18:48

2026 takviminin açıklığa kavuşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, nisan ayındaki tatil imkânlarını araştırmaya koyuldu. Baharın gelişini simgeleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen , bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle öne çıkıyor. Peki, 23 Nisan 2026 hangi gün idrak edilecek? 22 Nisan’da ile iş yerleri tatil ilan edilecek mi?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı resmi tatil takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi, öğrenciler ve çalışanlar için tatil planlarını gündeme getirdi.
23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü idrak edilecek.
23 Nisan, 2429 sayılı Kanun uyarınca tam gün resmi tatildir.
Bu nedenle 23 Nisan Perşembe günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar ve noterler tatil olacak.
22 Nisan Çarşamba günü ise yarım gün veya resmi tatil kapsamında yer almadığı için okullar, kamu kurumları, bankalar ve iş yerleri tam gün çalışmaya devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olan ve çocuklara ithaf edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe rastlıyor. Hafta içi kutlanacak bu anlamlı gün, yurt genelinde çeşitli organizasyonlar ve resmi merasimlerle idrak edilecek. 23 Nisan’ın Perşembe gününe denk gelmesi, özellikle cuma gününü yıllık izinle birleştirmek isteyen çalışanlar açısından 4 günlük bir tatil olanağı oluşturuyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 23 Nisan tam gün resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu çerçevede 23 Nisan Perşembe günü: Okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ile diğer kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle bankalar ve noterler hizmet sunmayacak. Yasal düzenlemeye göre 22 Nisan yarım gün ya da resmi tatil kapsamında yer almıyor. Dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) aksine, milli bayramların arife günü öğleden sonra tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 22 Nisan Çarşamba günü kamu kurumları, okullar, bankalar ve iş yerleri tam gün çalışma düzenini sürdürecek.

ETİKETLER
#okullar
#resmi tatil
#23 Nisan
#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
#2026 Tatil Takvimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.