Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

23 Şubat Pazartesi ders var mı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre kar yağışı ve sağanak beklenen yerler duyuruldu. Muş, Van, Kars, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya’nın da arasında yer aldığı çok sayıda il ve ilçe için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler 23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
23 Şubat Pazartesi ders var mı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 19:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Şubat Pazar gününe dair raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda il için yaptı. Bursa, Yalova ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülürken, Marmara ve Ege’de rüzgarın zaman zaman fırtına hızına çıkacağı bildirildi.

23 Şubat Pazartesi ders var mı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları

23 ŞUBAT OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sakarya’da şehir merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Şehir merkezinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde başladı. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza kaplanırken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu. Kar yağışını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle izledi. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden açıldı. Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları tekrar ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.

ETİKETLER
#hava durumu
#kar yağışı
#yağış uyarısı
#Okul Tatili
#Ulaşım Aksamalari
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.