23 Şubat Pazartesi ders var mı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Şubat Pazar gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı yaptı. Bursa, Yalova ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülürken, Marmara ve Ege’de rüzgarın zaman zaman fırtına hızına çıkacağı bildirildi.

23 ŞUBAT OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sakarya’da şehir merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Şehir merkezinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza kaplanırken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu. Kar yağışını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle izledi. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden açıldı. Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları tekrar ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.