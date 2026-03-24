24 Mart X çöktü mü neden açılmıyor? X erişim problemi

Sosyal medya mecrası X (eski adıyla Twitter), 24 Mart 2026 itibarıyla bağlantı sorunları nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcılar “X çöktü mü”, “Twitter giriş hatası” ve “X neden açılmıyor” şeklinde aramalar gerçekleştirirken, platformda meydana gelen kesintilerin özellikle akşam saatlerinde yoğunlaştığı gözlemlendi.

X kullanıcılarının kayda değer bir kısmı uygulamaya giriş sırasında problem yaşadığını belirtirken, sisteme erişebilenler ise zaman akışının güncellenmediğini aktarıyor. Paylaşım yapma, doğrudan mesaj gönderme ve bildirim alma gibi temel işlevlerde de aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor. Sorunların hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonda ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Dijital servislerdeki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, X’e ilişkin hata bildirimlerinde dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Kullanıcı geri bildirimlerinin kısa zaman diliminde artması, platform genelinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. X yönetimi tarafından erişim problemlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte önceki benzer kesintilerde olduğu gibi sunucu yoğunluğu, bakım faaliyetleri ya da sistem güncellemelerinin bu tür aksamalara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Sorunun tamamen ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini sürdürmektedir.