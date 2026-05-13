Yaşam
25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı kamu kurumları çalışıyor mu?

2026 yılı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte dikkatler 25 Mayıs Pazartesi gününe çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan idari izin kararının ardından milyonlarca çalışan, "25 Mayıs’ta bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kamu kurumları için tatilin başladığı bu önemli tarihte, özel sektör çalışanları ile bankacılık işlemleri bulunan vatandaşlar açısından mesai saatleri ve EFT/Havale limitleri merak konusu oldu. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık olacak mı, kamu kurumları faaliyet gösterecek mi?

İslam dünyasının en önemli günlerinden biri kabul edilen , 2026 yılında mayıs ayının son haftasına denk gelirken, hükümet tarafından alınan idari izin kararıyla tatil süresi 23 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzatıldı. Bu dönemde en çok araştırılan konuların başında ise 26 Mayıs Salı günü başlayacak arefe gününden bir gün öncesi olan 25 Mayıs Pazartesi tarihinin durumu geliyor.

2026 Kurban Bayramı tatilinin idari izinle uzatılması nedeniyle 25 Mayıs Pazartesi gününün banka ve kamu kurumlarının çalışma durumu araştırılmaktadır.
25 Mayıs Pazartesi, idari izin kapsamında değerlendirildiği için resmi tatil sayılmamaktadır.
Özel sektör kuruluşu statüsündeki bankalar, 25 Mayıs Pazartesi tam mesaiyle hizmet verecektir.
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Vergi Daireleri, Tapu Müdürlükleri, okullar, üniversitelerin idari birimleri, noterler, hastaneler ve sağlık ocakları idari izinli olacağı için kapalı olacaktır.
25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinin kamu personeli için 9 güne çıkarılması, bankaların çalışma düzeninde herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Bankalar, özel sektör kuruluşu statüsünde yer aldıkları için yalnızca “resmi tatil” günlerinde hizmet vermiyor. 25 Mayıs Pazartesi ise “idari izin” kapsamında değerlendiriliyor ve resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle tüm özel bankalar, 25 Mayıs Pazartesi günü tam mesaiyle hizmet sunmayı sürdürecek. Bankalar, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün mesai yapacak.

25 MAYIS KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin kapsamında bulunuyor. Bu karar çerçevesinde; Valilikler ve Kaymakamlıklar, Belediyeler, Vergi Daireleri ile Tapu Müdürlükleri, okullar ve üniversitelerin idari birimleri, noterler, hastaneler ve sağlık ocakları idari izinli sayılacağı için kapalı olacak.

