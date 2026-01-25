25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 Ocak Pazar günü İstanbul’da Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek. Bazı ilçelerde ise saat 16:00’da başlayan çalışmanın tamamlanması saat 21.00’i bulacak.