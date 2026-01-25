25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BEDAŞ, 25 Ocak Pazar günü İstanbul’un farklı bölgelerindeki elektrik kesintilerine dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre bugün bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanırken, kesinti saatleri farklılık gösterecek, bazı bölgelere 8 saat enerji verilmeyecek. İşte 25 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…
25 Ocak Pazar günü İstanbul’da Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek. Bazı ilçelerde ise saat 16:00’da başlayan çalışmanın tamamlanması saat 21.00’i bulacak.
İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçelerde gerçekleşen elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın resmi sitesi www.bedas.com.tr adresinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki elektrik kesintileri AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi www.ayedas.com.tr adresinden takip edilebilecek. Her iki yakada oturan vatandaşlar 186 numaralı telefon hattından hem planlı elektrik kesintilerini öğrenebilecek hem de anlık arıza ihbarında bulunabilecek…