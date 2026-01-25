Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

Ocak 25, 2026 09:33
1
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri

BEDAŞ, 25 Ocak Pazar günü İstanbul’un farklı bölgelerindeki elektrik kesintilerine dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre bugün bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanırken, kesinti saatleri farklılık gösterecek, bazı bölgelere 8 saat enerji verilmeyecek. İşte 25 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…

2
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 Ocak Pazar günü İstanbul’da Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek. Bazı ilçelerde ise saat 16:00’da başlayan çalışmanın tamamlanması saat 21.00’i bulacak.

3
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçelerde gerçekleşen elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın resmi sitesi www.bedas.com.tr adresinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki elektrik kesintileri AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi www.ayedas.com.tr adresinden takip edilebilecek. Her iki yakada oturan vatandaşlar 186 numaralı telefon hattından hem planlı elektrik kesintilerini öğrenebilecek hem de anlık arıza ihbarında bulunabilecek…

 

4
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

5
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

6
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

7
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

8
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

9
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

10
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

11
25 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: 5 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

25 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 2026

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.