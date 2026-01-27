27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, elektrikler saatlerce gelmeyecek

27 Ocak 2026 İstanbul elektik kesintileri açıklaması BEDAŞ’tan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kısa süreli devam edecek olan çalışmalar bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte ayrıntılar…