27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, elektrikler saatlerce gelmeyecek

27 Ocak 2026 İstanbul elektik kesintileri açıklaması BEDAŞ’tan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kısa süreli devam edecek olan çalışmalar bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte ayrıntılar…
27 Ocak Salı günü İstanbul’da Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
BEDAŞ, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve olumsuz durumlara karşı önlem alınması adına 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri duyurusunun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar BEDAŞ’ın resmi sitesi www.bedas.com.tr adresinden kesintilere dair ayrıntıları öğrenebilecek. Anadolu yakasındaki kesintilere dair detaylar ise AYEDAŞ’ın resmi sitesi www.ayedas.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. İstanbul’daki tüm planlı kesintileri ve arıza ihbarları ise 186 numaralı telefon aracılığı ile bildirilecek.