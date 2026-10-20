29 Ekim tatili 4.5 gün olacak mı? 30 Ekim 2026 tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yaşını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'mız kapıda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil planı yapmak isteyenlerin aklında 29 Ekim tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı var. 2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma gününün de tatile katılarak hafta sonu tatili ile birlikte 4.5 günlük bir tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 29 Ekim tatili 4.5 gün olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili uzatılacak mı?

30 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma gününü tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı. 30 Ekim genel resmi tatiller arasında kabul edilmediğinden ayrıca idari izin kararı alınması gerekli. Henüz idari izin kararı açıklanmadığından, yeni bir duyuru yapılmadığı sürece kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzeninin devam etmesi bekleniyor.



29 EKİM TATİLİ 4.5 GÜN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin 4.5 gün olması ile ilgili açıklanan resmi bir karar henüz bulunmuyor. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı 30 Ekim Cuma günü için idari izin kararı verilmesine bağlı. İdari izin kararı alınırsa 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil hafta sonu tatili ile birleşebilecek ve böylece 4.5 günlük bir tatil olabilecek.

Tatilin uzatılması ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadığından 4.5 günlük resmi tatil beklentisi henüz resmiyet kazanmadı.



28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle saat 13.00 itibarıyla resmi tatil uygulanacak. 28 Ekim günü saat 13.00'e kadar normal mesai düzeni uygulanırken öğleden sonra mesai sona erecek. 29 Ekim Perşembe ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil sayılacak. Böylelikle Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 1.5 gün yapılacak.