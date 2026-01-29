29 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu! 18 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak, saatlerce enerji verilmeyecek

Kategoriler
İstanbul
29 Ocak Perşembe günü İstanbul’da geniş çaplı planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Tam 18 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerde bazı bölgelerde sabah saat 09.00 ile 17.00 arasında enerji verilmeyecek. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan 29 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu…
İstanbul’da 29 Ocak Perşembe günü Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Avrupa yakasında bulunan vatandaşlar www.bedas.com.tr internet adresi üzerinde kesintilere dair detayları öğrenebilecek. Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar ise www.ayedas.com.tr adresinden kesinti sorgulaması yapabilecek.
29 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
