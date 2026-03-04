3-12 Mart 2026 Tarım Kredi Kooperatif indirimli aktüel ürünler belli oldu!

Kategoriler
Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler indirim listesi merak edildi. 2 Mart'tan 12 Mart'a kadar geçerli olacak Tarım Kredi Market broşüründe farklı kategorilerde onlarca ürün 'Ramazan Bereketi' sloganıyla satışa çıkarıldı.
Makarna Çeşitleri (Burgu, İnce Uzun, Spaghetti, Fiyonk, Arpa Şehriye, Tel Şehriye, 500 G): 19,90 TL
Ormanözü Organik Sirke Çeşitleri (Üzüm, Alıç, Yabani Elma, 500 Ml): 59,90 TL
Ormanözü Sumak Ekşisi (250 Ml): 49,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg): 19,90 TL
Yayla Basmati Pirinç (1 Kg): 89,90 TL
Aysan Karışık Turşu (670 G): 49,90 TL
Aysan Salatalık Turşu (670 G): 32,50 TL
Tat Sos Çeşitleri: %20 İndirim
Ürünlerinde (Pakmaya): %25 İndirim
Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu (500 G): 30,00 TL
Anadolu Riviera Zeytinyağı (1 L): 165,00 TL
E.S.K Gövde Bütün Tavuk (Kg): 84,95 TL
Tavuk Pirzola (Kg): 179,90 TL
Dana Kasap Köfte (320 G): 149,00 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner (200 G): 109,00 TL
Donuk Nar Suyu (1 L): 164,90 TL
Galez Dondurulmuş Lahmacun (400 G): 59,90 TL
Dr. Oetker Pizza Speciale Mista (417 G): 134,90 TL
Dondurulmuş Bohça Mantı (400 G): 62,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru (1 Kg): 99,00 TL
Osmancık Pirinç (2,5 Kg): 195,00 TL
Anadolu Un (5 Kg): 120,00 TL
Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 G): 199,00 TL
Yağlı Süt (%3,1) (1 L): 42,50 TL
Tarsüt Tereyağı (500 G): 259,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (2500 G): 102,90 TL
Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri (400 G): 149,90 TL
Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (700 G): 235,00 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin (M-S 1000 G): 184,90 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Koyun İnek (600 G): 225,90 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Keçi İnek (600 G): 225,90 TL
Şişe Ayran (1500 Ml): 52,50 TL
Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri Koyun (350 G): 219,90 TL
Sütaş Beyaz Peynir (900 G): 235,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı, Tel, Örgü, Dil Peyniri (250 G): 99,00 TL
Süzme Peynir (450 G): 104,90 TL
Labne (200 G): 49,00 TL
Kakaolu Fındık Kreması (%13) (400 G): 84,50 TL
Üzüm Pekmezi (800 G): 184,50 TL
Tahin (300 G): 69,90 TL
İçim Krema %18 Yağlı (200 Ml): 46,90 TL
Cem Biber Dolgulu Yeşil Zeytin (400 G): 119,90 TL
Marmarabirlik Sepet Serisi (S) (800 G): 199,00 TL
Birye Kurabiye Çeşitleri (500 G / 400 G): 49,00 TL
Eti Burçak 3'lü (393 G): 59,90 TL
Oylum Tam Buğdaylı Bisküvi (393 G): 42,50 TL
Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 G): 99,50 TL
Gün Kurusu Kayısı (200 G): 124,90 TL
Çifte Kavrulmuş Fındık (400 G): 549,00 TL
Figora Kuru İncir (250 G): 119,50 TL
Silen Yüzey Temizlik Havlusu (100’lü): 52,90 TL
Elidor Şampuan (400 Ml) / Saç Kremi (350 Ml): 129,90 TL
Eti Etimek Klasik (143 G): 42,90 TL
Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı (40'lı): 239,90 TL
Solo Havlu Kağıt Bambu (16'lı): 169,90 TL
Şerbet (1 L): 25,90 TL
Türk Kahvesi (200 G): 114,90 TL
Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 64,90 TL
Capri Sun Meyve Suyu Çeşitleri (200 Ml): 12,50 TL
Kızılay Maden Suyu Çeşitleri (200 Ml 8'li): 59,50 TL
Zaferan Osmanlı Şerbeti Poşet (30 G): 41,90 TL
Bardak Poşet Çay (25'li): 26,90 TL
Sarıyer Şekersiz Kola (2,5 L): 46,90 TL
Sarıyer Gazoz (1,5 L): 24,90 TL
Omo Active Fresh (4,5 Kg): 299,90 TL
Elit Ultra Çamaşır Suyu (1000 Ml): 35,90 TL
Mavigöl Çubuklu Oda Kokusu (100 Ml): 69,90 TL
Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri (4 L): 99,00 TL
Renax Bulaşık Makinesi Kapsülü (33'lü): 139,90 TL
Elit Bulaşık Deterjanı (750 Ml): 39,90 TL
Selpak Organik Bambu Islak Mendil (50 Adet): 29,90 TL
Selpak Desenli Peçete Çeşitleri (20'li): 19,90 TL
Elit Peçete (100'lü): 25,00 TL
Saklı Dem Çay (1 Kg): 199,00 TL