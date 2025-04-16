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 | Selahattin Demirel

3 gündür aranan genç başından vurulmuş halde bulundu

Muğla’dan memleketi Denizli’ye gelmek için yola çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan genç motosikletli kurye, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu.

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3 gündür aranan genç başından vurulmuş halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:13

Denizli’de motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, 1 ay önce Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada kendisine bir işletme açan Çırak, 13 Nisan tarihinde ailesini telefonla arayarak yanlarına geleceğini söyledi.

Motosikletiyle yola çıkan Çırak’tan daha sonrasında bir daha haber alınamadı. Çırak’ın ailesi kendisinden haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde arama çalışması başlatan ekipler, Çırak’ın Köyceğiz’de yaşadığı ikametinden ayrıldığını belirledi.

GÖRÜLDÜĞÜ YER TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı teknik çalışmaların ardından Çırak, son olarak Yuvarlakçay mevkiinde görüldüğü belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri, baz kayıtları incelenirken, sahada da AFAD ile STK’lardan oluşan arama kurtarma ekipleri geniş bölgede Çırak’ı bulmak için çalışma başlattı.

3 gündür aranan genç başından vurulmuş halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ

Yürütülen çalışmalar neticesinde Mustafa Berkay Çırak’a ait cansız beden Ula’nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Çırak’ın tabanca ile kafasından vurularak öldüğü belirlendi.

İNTİHAR İHTİMALİ

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çırak’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çırak’ın intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
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#Mustafa Berkay Çırak
#Yaşam
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