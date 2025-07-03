3 günlük bebeğini canlı canlı çöpe attı! Görüntüler kan dondurdu

Meşrutiyet Mahallesi’ne Itır Sokak'ta yaşanan olay kan dondurdu. 30 Haziran günü sabah saatlerinde bir kişi çöpün yanındaki poşetten sesler geldiğini fark etti. Poşeti açan şahıs içinde yeni doğan bir bebek olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşadığı belirlenen bebek ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kamera kayıtlarını incelediğinde ise bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit edildi.

İŞE GİDERKEN ÇÖPTE BEBEK BULDU

Ekiplerin aynı gün gözaltına aldığı yabancı uyruklu Hafsa B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1 Temmuz'da tutuklandı. Bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra bulunduğu öğrenildi. Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı. Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi. Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.