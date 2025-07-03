Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

3 günlük bebeğini canlı canlı çöpe attı! Görüntüler kan dondurdu

İstanbul'da yeni doğan bebeğini poşete koyarak çöpe atan annenin görüntüleri dehşete düşürdü. Bırakıldıktan tam 7 saat sonra bulunan bebek hastanede tedavi altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:38

Meşrutiyet Mahallesi’ne Itır Sokak'ta yaşanan olay kan dondurdu. 30 Haziran günü sabah saatlerinde bir kişi çöpün yanındaki poşetten sesler geldiğini fark etti. Poşeti açan şahıs içinde yeni doğan bir bebek olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşadığı belirlenen bebek ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kamera kayıtlarını incelediğinde ise bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit edildi.

İŞE GİDERKEN ÇÖPTE BEBEK BULDU

Ekiplerin aynı gün gözaltına aldığı Hafsa B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1 Temmuz'da tutuklandı. Bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra bulunduğu öğrenildi. Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı. Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi. Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da kan donduran olay! Çöpte bebek cesedi bulundu
Yenidoğan çetesi davasında beşinci duruşma! Bebeklerin aileleri yaşadıklarını anlattı
ETİKETLER
#kadın
#Yabancı Uyruklu
#Çöp Bebek
#Bebek Terk Edilmesi
#Meşrutiyet Mahallesi
#Gözetim Kamerası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.