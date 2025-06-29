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 | Özge Sönmez

3 haftalık eşini balkondan attı! Genç öğretmen felç kaldı: Artık yürüyemiyor

Adana'da eşi tarafından 6. kattaki evinin balkonundan aşağıya atılan Dilek öğretmen felç kaldı. Belden aşağısı tutmayan Dilek öğretmen, korkunç olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 15:08

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki öğretmen Dilek G. ve 36 yaşındaki eşi Çağlar G. arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan alkol tartışmasında dehşet yaşandı. Çağlar G., öğretmen eşini 6. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attı. Zemine çakılan Dilek G. çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN FELÇ KALDI

Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Haziran'da taburcu edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyememeye başladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çağlar G. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


"ÖLMEDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Dilek G, gazetecilere, 6 ay önce evlendiği Çağlar G'nin alkol kullanmayacağına dair kendisine söz vermesine rağmen içki içmeye devam ettiğini öne sürdü.
Olay günü eşinin içki içmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savunan Dilek G, şu iddialarda bulundu:
"Eşim bana bağırıp hakaret etti, ardından da darbetti. Çocuk odasına kaçtım ama yakaladı ve balkona sürükledi. Korkuluklara tutunmuştum ama gözümün içine bakarak 'Bana içki içirmiyorsun, öl' dedi ve ellerimi açtı. Düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum."


Dilek G, taburcu olduktan eve dönmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Ailem uzakta, maddi zorluklar yaşıyorum. Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum." dedi.

"6. KATTAN ATILDIĞI ÇOK NET"

Kadının avukatı Ozan Karabulut da zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Şüphelinin, müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabulut, şöyle konuştu:
"Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş. Şüpheli, yalan tanıklar bularak dosyayı etkilemeye çalışıyor. Müvekkilim yatalak, yürüyemiyor ve ciddi sağlık sorunları var. Adalete ve yargıya güvenimiz tam. Hukuki sürecin takipçisiyiz."

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ETİKETLER
#kadına şiddet
#felç
#Ev Içi Şiddet
#Cinayete Teşebbüs
#Izni Olmadan Evden Çıkarilma
#Yaşam
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