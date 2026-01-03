3 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri rehberi || Bugün İstanbul’da 8 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
3 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi rehberi, BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul’da 8 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile birlikte etkilenecek ilçe ve mahalleler de tek tek bildirildi. İşte ayrıntılar…
3 Ocak 2026 Cumartesi günü Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kesintiler öğlen saatlerinde son bulurken, bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında devam edecek.
Elektrik kesintileri sadece iş yerlerinde değil, konutlarda da hayatın aksamasına yol açarken özellikle kombilerin çalışmayacak olması hasta, yaşlı ve bebeği bulunan aileleri kaygılandırdı. Bu kapsamda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına elektrik kesintisine yol açan çalışmaların saatlerinin kamuoyuna duyurulması da büyük önem taşıdı. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle 3 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…