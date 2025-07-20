3 saat sürdü! Düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda; düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla devam eden kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı.

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirirken bir süre sonra kavga eden şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.