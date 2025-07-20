Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

3 saat sürdü! Düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı

İstanbul Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga kavga yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
3 saat sürdü! Düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:58

İstanbul 'ta dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda; düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.

3 saat sürdü! Düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla devam eden kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı.

3 saat sürdü! Düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirirken bir süre sonra kavga eden şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlginç kavga anları kamerada!
Bursa'da korkunç kaza! Bariyer motordan girdi bagajdan çıktı
ETİKETLER
#tartışma
#esenyurt
#Polis Müdahalesi
#Düğün Salın Kavgası
#Sokak Kavgası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.