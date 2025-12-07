30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu: Bugün halka para kazandırıyor! Antalya'daki gizemli gelir kaynağının sırrı

Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.