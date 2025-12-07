Menü Kapat
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu: Bugün halka para kazandırıyor! Antalya'daki gizemli gelir kaynağının sırrı

Aralık 07, 2025 11:29
1
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu: Bugün halka para kazandırıyor! Antalya'daki gizemli gelir kaynağının sırrı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nın iç kesimlerinde bulunan ormanlık alanda, 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından yabani alıç ağaçlarına yapılan beşbıyık meyvesi aşıları bugün hala meyve veriyor. İşte gizemli hayırseverin meyvesinin az bilinen detayları...

2

Halk arasında muşmula, yeni dünya, bölge halkı tarafından ise "Beşbıyık" adıyla bilinen bu meyveler, doğal şifa kaynağı olarak toplanıp Akseki pazarında 100 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor.

3

Akseki'nin yüksek kesimlerinin Toros Dağlarına eşi Mehmet Kara ile birlikte mantar toplamaya giden Fatma Kara, eşi ile mantar toplarken yabani alıç ağacında alıç görmediklerini ve başka meyvenin olduğunu görünce ister istemez şaşırdıklarını söyledi.

4

Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.

5

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti. Kara, şöyle devam etti: "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa."

6

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.

