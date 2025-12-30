31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar! Ankara'da yollar saat kaçta kapatılacak, açılacak?

h tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yıl kutlamaları kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan yollar arasında Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı da bulunuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak yolların alternatif güzergahları duyuruldu. Vatandaşlar tarafından 31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar merak ediliyor. Atatürk Bulvarı'nın saat kaçta kapatılacağı ve açılacağı belli oldu.

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR 31 ARALIK

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı ve Milli Müdafaa Caddesi'nin tamamı 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de trafiğe kapatılacak. Etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapalı olacak olan yılların tamamı ise şöyle:

Atatürk Bulvarının; Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü

GMK Bulvarı’nın tamamı

Milli Müdafaa Caddesi’nin tamamı,

Aşkabat Caddesi’nin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı

Bestekâr Caddesi’nin tamamı

Kızılırmak Caddesi’nin tamamı

Olgunlar Caddesi’nin tamamı

Selanik Caddesi’nin tamamı

Tunalı Hilmi Caddesi’nin tamamı

Azerbaycan Caddesi’nin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı

Yüksel Caddesi’nin tamamı

Sakarya Caddesi’nin tamamı

Kumrular Caddesi’nin tamamı

Tunus Caddesi’nin tamamı

Tuna Caddesi’nin tamamı

Ziya Gökalp Caddesi’nin; Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü

İnkılap Sokağı’nın tamamı

Konur Sokağı’nın tamamı

Karanfil Sokağı’nın tamamı

Bilge Sokağı’nın tamamı

Bülten Sokağı’nın tamamı

Çığır Sokağı’nın tamamı

Bayındır Sokağı’nın tamamı

İhtiyaç olması halinde,

Oğuzhan Asiltürk Caddesi’nin tamamı,

Meşrutiyet Caddesi’nin tamamı,

Filistin Caddesi’nin tamamı,

Polonya Caddesi’nin tamamı,

İran Caddesi’nin tamamı,

Arjantin Caddesi’nin tamamı,

Kuleli Caddesi’nin tamamı programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacaktır.

ATATÜRK BULVARI SAAT KAÇTA KAPATILACAK, AÇILACAK 31 ARALIK?

