31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar! Ankara'da yollar saat kaçta kapatılacak, açılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yıl kutlamaları kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan yollar arasında Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı da bulunuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak yolların alternatif güzergahları duyuruldu. Vatandaşlar tarafından 31 Aralık Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar merak ediliyor. Atatürk Bulvarı'nın saat kaçta kapatılacağı ve açılacağı belli oldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı ve Milli Müdafaa Caddesi'nin tamamı 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de trafiğe kapatılacak. Etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapalı olacak olan yılların tamamı ise şöyle:
İhtiyaç olması halinde,
