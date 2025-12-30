31 Aralık PTT açık mı, kapalı mı? PTT kargo ve şubelerin çalışma saatleri

1 Ocak yeni yıl tatili öncesinde kargo bekleyen veya gönderecek olan vatandaşlar tarafından PTT şubelerinin ve kargo dağıtımının çalışma durumu yakından takip ediliyor. PTT kargo ve şubeleri resmi tatillerde çalışmıyor. Bu yılda her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 Perşembe günü PTT şubeleri ve kargoları kapalı olacak. 1 Ocak 2026 tarihine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 31 Aralık PTT çalışma saati araştırılmaya başlandı. Peki PTT açık mı, kapalı mı? PTT kargo ve şubelerinin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü çalışma saatleri belli oldu.

31 ARALIK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık 2025 tarihi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan resmi tatiller arasında yer almıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için PTT şubeleri ve kargo vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. PTT şubeleri hafta içi her gün saat 08.30'da kapılarını vatandaşlara açıyor. Vatandaşlar saat 17.00'a kadar (bazı şubelerde 17.30) PTT şubelerinde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinde ise öğle arası 12.30-13.30 arasında yapılıyor.

31 ARALIK PTT KARGO DAĞITIM YAPIYOR MU?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü PTT kargo dağıtım yapmaya devam edecek. Resmi tatillerde genel olarak kargo şirketleri dağıtım yapmıyor. Ancak 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için yılın son gününde PTT kargo vatandaşlara kargolarını dağıtmaya devam edecek.

31 ARALIK PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. Resmi tatiller arasında yer almadığı için PTT şubeleri 31 Aralık 2025 tarihinde çalışmaya devam edecek. Ancak yıl sonu yoğunluğu nedeniyle şubelerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir. Vatandaşların PTT şubelerine gitmeden önce bu durumu dikkate almaları daha iyi olacaktır.