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 | Özge Sönmez

3,5 yaşındaki Evrim sırra kadem bastı! 7 yıldır tek bir iz yok

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 3,5 yaşındayken sırra kadem basan Evrim Atış'tan tam 2 bin 556 gündür tek iz yok. Şüpheli ifadeler veren anne ve baba tutuklandıktan kısa süre serbest bırakılmıştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 10:24

'ın ilçesinde yaşanan olay yıllardır aydınlatılamadı. 3,5 yaşındaki Evrim Atış, kardeşi ile çadırın önünde oyun oynarken sırra kadem bastı. Aile kaybolan kızlarını kendi imkanlarıyla arasa da tek bir iz bile bulamadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler küçük kızı her yerde aradı. Günlerce süren arama çalışmalarında Evrim'e ulaşılamadı.

3,5 yaşındaki Evrim sırra kadem bastı! 7 yıldır tek bir iz yok

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Kayıp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı. Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklandı. Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen 7 yıla rağmen Evrim'den hiçbir haber alınamadı.

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#tokat
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#turhal
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#Unresolved Case
#Yaşam
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