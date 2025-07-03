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 | Ömer Faruk Dogan

35 yıllık fotoğrafçıdan şaşırtan düğün davetiyesi tasarımı: Görenler çok şaşırıyor

Muğla'da fotoğrafçılık yapan Sadri Uysal, kızının düğünü için sıra dışı bir davetiye tasarladı. 35 yıllık fotoğrafçılık deneyimini düğün davetiyelerine yansıtan Uysal, yaklaşık 2 bin 500 adet hazırladığı zarfların üzerine misafirlerin isimleri yerine fotoğraflarını yapıştırdı.

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35 yıllık fotoğrafçıdan şaşırtan düğün davetiyesi tasarımı: Görenler çok şaşırıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 16:54

'nın ilçesinde uzun yıllardır yapan Sadri Uysal, kızının düğünü için alışılmışın dışına çıkan bir davetiye hazırladı. 2 bin 500'e yakın bastırdığı zarfların üzerine misafirlerin adlarını yazmak yerine, her birinin fotoğrafını yerleştirmeyi tercih etti.

35 yıldır fotoğrafçılık yapan Sadri Uysal, kızının 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek düğün davetiyeleri için 4 ay önceden hazırlıklara başladı. Meslek hayatı boyunca müşteri için çektiği fotoğrafları tek tek arşivden çıkaran Uysal, düğün davetiyesi zarfının üzerine davet edilecek misafirin ismini yazmak yerine fotoğrafını yapıştırdı.

Fotoğraflarını bulamadığı tanıdıklarının fotoğraflarını ise sosyal medyadan temin etti.

35 yıllık fotoğrafçıdan şaşırtan düğün davetiyesi tasarımı: Görenler çok şaşırıyor

"OLUMLU TEPKİLER ALDIM"

Yıllardır yaptığı mesleğinin avantajını davetiyesine yansıttığını belirten Sadri Uysal, kızı Selin'in düğün davetiyesi için sıra dışı bir davetiye olmasını istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Aklıma müşterilerimin arşivimde olan fotoğraflarını davetiye zarfının üzerine yapıştırmak geldi. Muğla'da ilk defa böyle davetiye tasarladım. Davetiye bıraktığım dostlarım zarfı görünce çok şaşırıyorlar. İlginç davetiye olması nedeniyle çok olumlu tepkiler aldım."

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ETİKETLER
#muğla
#düğün
#menteşe
#fotoğrafçılık
#Davetiye
#Sadri Uysal
#Yaşam
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