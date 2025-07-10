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 | Yusuf Özgür Bülbül

38 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı!

Düzce mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsü alev topuna döndü, İstanbul istikameti saatlerce trafiğe kapandı. 38 yolcu canını son anda kurtarırken, otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 21:58

mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı, istikameti trafiğe kapandı.
Olay, Anadolu Otoyolu Ekrem Özdemir viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Giresun'un Görele ilçesinden İstanbul'a sefere çıkan ve içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat'e ait Dursun Ali H.'nin kullandığı otobüs, Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde yanmaya başladı.

38 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı!

Alevlerin çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları otobüsten indirdi. Kısa süre içerisinde otobüs alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde yol trafiğe kapatılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

38 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı!

Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevler sebebi ile kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#anadolu otoyolu
#istanbul
#düzce
#trafik kapatma
#Otobüs Yangını
#Görele
#Yaşam
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