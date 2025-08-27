Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Yaşam
4 gündür kayıp olan çocuk bankta bulundu: Banklarda uyumuş

İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk polis tarafından bulundu. 12 yaşındaki Muhammed'in banklarda uyuduğu tespit edildi.

4 gündür kayıp olan çocuk bankta bulundu: Banklarda uyumuş
'de 4 gündür kayıp olarak aranan uyruklu 12 yaşındaki çocuk, ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Çocuk Şube ekipleri tarafından Mescidi Selam tramvay durağı yakınlarında yemek yerken bulunan Muhammed Hac Rabia, polis merkezine götürüldü.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi Çocuk Büro'ya gelen aile, çocuğu teslim aldı.

Rabia'nın 4 gündür o bölgede dolaştığı, banklarda uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 gündür kayıp olan çocuk bankta bulundu: Banklarda uyumuş

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, çocuğun bulunmasında emeği geçen başta polis memurları olmak üzere herkese teşekkür etti.

Muhammed'in, Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunduğunu anlatan Nur Rabia, "Cuma günü Arnavutköy'den Sultangazi'ye otobüsle geldiği durakta inince kafası karışmış. Yanlış araca binerek tekrar Arnavutköy'e gitmiş. Geceyi banklarda geçirmiş. Ertesi gün vatandaşlar tekrar otobüse bindirip Cebeci'ye göndermiş ama durakları bilmediği için kaybolmuş. 3 gün boyunca tramvayla dolaşmış. Bugün akşam 7'de bulundu. Ailesine kavuştu." diye konuştu.

CUMA NAMAZI İÇİN ÇIKTI DÖNMEDİ

Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber vermiş, polis ekipleri de arama çalışması başlatmıştı.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlatmıştı.

Kaybolan otizmli 6 yaşındaki Adem'den acı haber geldi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
