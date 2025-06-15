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 | Özge Sönmez

4 yaşındaki çocuğa anne şiddeti! Dehşet gizli kamerada: Çekpas ile vurup tokat attı

İstanbul Ataşehir'de 4 yaşındaki çocuğunun vücudunda morluklar gören baba Bekir Kor, eve gizli kamera yerleştirdi. Kayıtları izleyen baba gördükleri karşısında şoke oldu. Annenin çocuğuna şiddet uyguladığını kayıt altına alan Kor, eşi H.O.'dan şikayetçi oldu. Babanın anlattıkları ise adeta kan dondurdu. Kor, "arkadaşlarına çocuğu dövmekten zevk aldığına dair mesajlar atıyordu" ifadelerini kullandı.

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4 yaşındaki çocuğa anne şiddeti! Dehşet gizli kamerada: Çekpas ile vurup tokat attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 11:58

Ataşehir'de yaşayan müzisyen Bekir Kor, kızı Ela'nın vücudunda morluklar fark etti. Durumdan şüphelenen baba, eve gizli kameraya yerleştirdi. Kayıtları izleyen Kor, hayatının şokunu yaşadı. Kamera kayıtlarında, H.O. isimli yabancı uyruklu eşinin çeşitli zamanlarda 4 yaşındaki kızına çekpas ile vurup tokat attığı görüldü

KIZINDAN HABER ALAMIYOR

Suç duyurusunda bulunan Kor, şikayet sürecinin ardından anne H.O.'nun kızını görme bahanesiyle kendisine ulaştığını ve yanında getirdiği şahısların da kendisini darbedip kızını kaçırdığını iddia etti. Bir aydır kızından haber alamayan baba Bekir Kor yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

4 yaşındaki çocuğa anne şiddeti! Dehşet gizli kamerada: Çekpas ile vurup tokat attı

"ÇOCUĞU DÖVMEKTEN ZEK ALDIĞINA DAİR MESAJLAR"

Annesinin sürekli çocuğunu dövdüğünü ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini aktaran Bekir Kor, "Annesi çocuğumu sürekli dövüyordu. Azarlıyordu, hakaret ediyordu ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler ediyordu. Akşamları eve geldiğimde çocuğum bana hep 'anne beni dövdü' diyordu. İçeride yalnızken ağlayarak yanıma geliyordu ve 'annem beni dövdü' diyordu. Hep soruyordum aylarca sordum, 'neden böyle yapıyorsun' dediğimde 'yapmadım, kendisi düştü, doğru söylemiyordur, o çocuktur anlatıyordur öyle' diyordu. Aile ve Sosyal Hizmetlere başvurdum. Karakola başvurdum. En son aylar sonra telefonda ses kayıtlarını ve yazışmalarını gördüm. Çocuğu dövmekten zevk aldığına dair arkadaşlarına mesajlar atıyordu. O günden sonra artık dayanamadım ve kamera taktım. Ondan sonra kameraya yakalandı birkaç kez. Yakalanmamak için bazen yatak odasında içeride ışıkları kapatıp karanlık bir odada çocuğumu dövüyordu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum.

4 yaşındaki çocuğa anne şiddeti! Dehşet gizli kamerada: Çekpas ile vurup tokat attı

"BOŞANMA DAVASI DA AÇTIM"

Suç duyurusu ve boşanma davası açtıktan sonra da kabusun bitmediğini aktaran Kor, "Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi çocuğum kayıp. Medyanın aktardığı gibi yakalama kararı varmış ama yok ortada. Telefonlara da cevap vermiyor ve çocuğum halen o istismarcının yanında. Çocuğuma şiddet uygulayan o kişinin yanında çocuğum. Ona yıllardır bu eziyeti yaşatan insanın yanında çocuğum. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk edip gitti. Savcılık 5 ay sonra dava açmış. Önce eşim ve kayınvalidesi ellerinde telefonla gelip çocuğu görmek istediklerini söylediler. Ben de 'tamam' dedim. 'Parka gidelim gözetimim altında görebilirsin' dedim. Yolda giderken su almaya indim bir baktım arabadan inip tanımadığım araçlara doğru koştular. Birkaç tane araç vardı onları bekliyordu. Önce taksiye bindirdiler sonra taksiden inip başka bir arabaya bindiler. Kovalamaca bir saat sürdü. Ben suç duyurusunda bulundum. O kişiler bana hem şiddet uyguladılar hem de hakaret ettiler" diye konuştu.

BABAYI TEHDİT ETMİŞ

Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini aktaran Kor, "Mobese kamerasından kimliklerinin tespiti için müracaat ettik. O görüntüleri talep ediyorum. Kameralar silinebilir. Kendi kendime gidip mahalleden esnaflardan kamera topluyorum. O süre boyunca çocuk bende kalıyordu. Kreşine götürüyordum. Bakıcı tutuyordum, yengem geliyordu. Okuluna gidiyordu, beraber geziyorduk. 5 ay boyunca çocuğu arayıp sormadı. 'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer aile bakanlığı müdahil oldu. Sağ olsunlar çocuğuma avukat atadılar. Son üç gündür çocuğum yok. Annesi aranıyormuş ama yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden aradılar adresini biliyor musunuz dediler. Sadece kaldığı siteyi biliyordum başka da hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola, polise haber versin. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi yine adalet sarayına geldim bilgi almaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

4 yaşındaki çocuğa anne şiddeti! Dehşet gizli kamerada: Çekpas ile vurup tokat attı
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