Editor
 | Erdem Avsar

42 ilde indirimli 390 taşınmaz satışı ne zaman? İhale süreci ve iller listesi

Kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye genelinde kapsamlı bir arsa satış süreci hayata geçiriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 42 ilde toplam 390 taşınmaz, açık artırma usulüyle yatırımcıların ilgisine sunulacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ve taksitli ödeme alternatifleri öne çıkıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 22:23

Başkanlığı, ülke genelinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir satış takvimini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yer aldığı 42 ilde toplam 390 arsa yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satış işlemleri 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde hem fiziki ortamda hem de çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

390 TAŞINMAZ SATIŞI NE ZAMAN?

Satış organizasyonu iki farklı gün için planlandı. 2 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek ilk müzayedede Adana, Antalya, Bursa ve İstanbul gibi illerdeki arsalar yatırımcılara sunulacak. 3 Nisan’da ise Ankara, Konya, Şanlıurfa ve Van gibi şehirlerde bulunan taşınmazlar için açık artırma yapılacak. Fiziki katılım ’nin İstanbul Küçükçekmece’deki hizmet binasında ve İLBANK’ın Ankara Macunköy’deki tesislerinde sağlanacak.

TAKSİT VE İNDİRİMLİ SATIŞ

İhalede en yüksek teklifi veren yatırımcılar, satın alma işlemlerini peşin ya da vadeli şekilde tamamlayabilecek. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtildi. Vadeli ödeme seçeneğini tercih edenler ise yüzde 25 peşinat yatırarak kalan meblağı 24 ay taksitle ödeyebilecek. Satışa çıkarılan bazı taşınmazların KDV’den istisna tutulması da yatırımcılar açısından ek avantaj oluşturuyor. Türkiye çapında gerçekleştirilecek bu geniş ölçekli , planlayanlar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Müzayede sürecine dair tüm ayrıntılara Emlak Müzayede platformu üzerinden erişim sağlanabilecek. Ayrıca çağrı merkezi üzerinden de kapsamlı bilgi alınabilecek.

