Büyü ve muska ile 45 milyon liralık vurgun! Herkesi soyup soğana çevirdi

Adıyaman'da büyü bozup muska yaptığını iddia eden dolandırıcının hesabına giren para miktarı duyanları şoke etti. 45 milyonluk vurgun yapan sözde hoca yapılan çalışmalar neticesinde tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vatandaşların dini duygularını sömüren dolandırıcılar için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda, kendisini Sofi S. olarak tanıtan S.T isimli şahsın vatandaşlardan cin çıkarma, muska yazma, büyü bozma, gibi vaatlerde bulunarak milyonlarca lira aldığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Nitelikli dolandırıcılık suçundan başlatılan soruşturma kapsamında S.T ve birlikte hareket ettikleri K.Ö, Ş.A.Ç, A.K, A.U, R.K, A.Ç isimli şahıslar yakalanmış şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 102 adet uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca, 265 adet fişek, 15 adet kesici alet, çok sayıda sözde muska işinde kullanılan obje, çok sayıda mağdur kişiye ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

TAM 45 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin hesapları incelendiğinde vatandaşlar bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında S.T, K.Ö, Ş.A.Ç, A.K, A.U, R.K, isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan R.K isimli adli makamlarca serbest bırakılırken A.U ve A.K isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahıslardan S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.