5-9 Mayıs İstanbul Bakırköy'de hangi yollar trafiğe kapalı ne zaman açılacak?

Bakırköy’de, 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Bu çerçevede dikkatler alternatif güzergâhlara yöneldi. Peki, bugün Bakırköy’de hangi yollar ulaşıma kapatılacak ve ne zaman açılacak?

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5-9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy’de düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhlar tespit edildi. Bu kapsamda, 07.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Havalimanı Caddesi D-100 yönü İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil yönü İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol araç trafiğine kapatılacak. Kapatılan yollar için alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.