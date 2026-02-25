5 dakikada hazırlanıyor, 5 saatte pişiyor! Patentli ‘Palu Tava’ iftar sofralarının vazgeçilmezi

Kategoriler
Elazığ mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan ve geçtiğimiz ay tescillenen 'Palu Tava' isimli et yemeği Ramazan ayında iftar sofralarında yoğun ilgi görüyor. Hazırlaması 5 dakika süren yemek 5 saatte pişerken, her gün pek çok kişi bu yemek için sırada bekliyor.
Elazığ'ın Palu ilçesine özgü bir yemek olan Palu Tava, ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret aldı. Tescil sürecinin tamamlanmasının ardından başlayan Ramazan ayı ile ilçedeki kasaplarda ve fırınlarda yemeğe olan talep arttı.
Palu Tava hazırlayan kasap Mahmut Güneş, yemeğin tescil süreci ve içeriği hakkında bilgiler vererek, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini mübarek ederim. Bugün Palu Tava yaptık.
Palu Tavanın içerisinde sebze olarak sadece biber bulunur. Baharat olarak ise tuz ve karabiber kullanılır. Tercihe göre tereyağı ya da kuyruk yağı kullanılabilir.
Palu Tavanın en önemli özelliklerinden biri, sadece küçükbaş hayvandan yapılmasıdır. Ya çepiçten ya da kuzudan hazırlanır. Zaten bir ay öncesine kadar da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilini almış bulunmaktayız.
Bu da bizler için büyük bir sevinçtir. Bir diğer özelliği ise uzun sürede pişmesidir. Halkımız, müşterilerimiz, yemek siparişlerini ya bir gün öncesinden ya da sabahın erken saatlerinde versinler ki iftar sofralarına daha lezzetli, daha iyi pişmiş ve daha güzel Palu Tava sunabilelim. Şimdiden afiyet olsun diyorum" dedi.