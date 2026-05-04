Gaziantep ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi, yarın (5 Mayıs) ders var mı sorusu fırtına ve yoğun yağış sonrası veli ve öğrencilerin gündemine girdi. Gaziantep ve Şanlıurfa şehir genelinde etkili olan "süper hücre" fırtınası nedeniyle cadde ve sokaklar ile köprü altları adeta göle döndü. Olumsuz hava şartlarının sürdüğü bu illerde pazartesi günü eğitim öğretime ara verilirken, yeni bir açıklama daha yapıldı. Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime salı gününden itibaren 4 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Gaziantep’in 4 ilçesinde de okullar tatil ilan edildi.

HABERİN ÖZETİ 5 Mayıs okullar tatil mi hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Mayıs Salı tatil haberleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve yoğun yağış sonrası bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 5 Mayıs'tan itibaren 4 gün süreyle eğitime ara verildi. Gaziantep'in Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün süreyle eğitime ara verildi. Gaziantep'te 61 okulda mühendisler tarafından inceleme yapıldı.

5 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarından etkilenen Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitim faaliyetlerine 4 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Gaziantep’te olumsuz hava koşullarından etkilenen Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün süreyle eğitime ara verildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 Pazar günü şehirde meydana gelen şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkınları nedeniyle bazı okullarda hasar oluştuğu ve il genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda onarım çalışmalarının tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."