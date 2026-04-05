5 Nisan kurumsal avukatlar günü mesajları

Adalet, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin ön cephelerinde bulunan avukatlar adına kutlanan Avukatlar Günü, her yıl Nisan ayında anlam yüklü mesajlarla gündeme taşınıyor. Hukuk devleti ilkesinin savunucusu konumundaki avukatlara ithaf edilen en güzel Avukatlar Günü mesajları ile kısa ve uzun tebrik sözleri, arama motorlarında en fazla araştırılan konular arasında bulunuyor.

AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR?

Avukatlar Günü, her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak anılsa da esasen Türkiye’de 1978 yılından bu yana kutlanan özel bir gündür. Avukatlar Günü’nün geçmişi ise 1928 yılına dek uzanmaktadır. İzmir’de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen iki günlük toplantının ardından Barolar Birliği’nin kuruluş süreci başlatılmıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği’nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

Avukat olarak hakikatin gücünü takip eden tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

Kıymetli dostum, bugün Avukatlar Günü’nü idrak ederken adalet ve hukukun temsilcisi olan siz değerli avukatların önemini bir kez daha anımsıyoruz. Adaletin kılıcı misali doğruyu ve haklıyı savunmak için ortaya koyduğunuz emek ve fedakârlık takdire değerdir. İyi ki varsınız, Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun!

Sevgili dostum, Avukatlar Günü’n kutlu olsun! Adaletin ve hakkın savunucusu olarak üstlendiğin her görevde seni takdir etmekten ve desteklemekten mutluluk duyuyorum. Senin gibi bir arkadaşla omuz omuza olmak her zaman cesaret verici.

Adaletin kalkanı ve hukukun sesi olan kıymetli avukatlarımızın gününü en samimi dileklerimle tebrik ederim. Toplumun vicdanını temsil eden ve hukukun üstünlüğü için gece gündüz çalışan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun!

Haklının ve mağdurun yanında kararlılıkla duran ve tüm imkânlarını kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Değerli meslektaşım, Avukatlar Günü’n kutlu olsun! Adaletin kılıcını ustalıkla taşıyan, hakkı ve haklıyı savunan, toplumun harcı olan kıymetli meslektaşımız; bu anlamlı günde sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başarılarınızın kalıcı olması temennisiyle.

Hak ve hukukumuzu muhafaza eden avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlarım.

Adalet ve hukukun temsilcisi konumundaki sevgili avukatlarımızın özverili çalışmalarını selamlamak için bu özel günü vesile görüyor, adaletin gücünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Toplumun huzuru ve refahı adına verdiğiniz emekler için şükran duyuyoruz. Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun, nice başarılı senelere!

Hiçbir şey bir devleti kendi yasalarını ihlal etmesinden daha hızlı çökertemez. (Thomas Clark) Avukatlar Günü’nü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu görevi üstlenen avukatlarımızın toplum nezdinde hak ettiği itibara kavuşması ve bu bilincin yaygınlaşması temennisiyle Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü tebrik ederim.

Adaletin temsilcisi olan tüm avukatların emeklerine şükran duyuyoruz, gününüz kutlu olsun!