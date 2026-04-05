Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

5 Nisan kurumsal avukatlar günü mesajları

Hukukun üstünlüğünü savunan ve adaletin sağlanması için gece gündüz çaba gösteren avukatlar, her yıl Nisan ayında kutlanan Avukatlar Günü ile onore ediliyor. Toplumun temel direklerinden biri kabul edilen hukuk sisteminin vazgeçilmez temsilcileri için hazırlanan Avukatlar Günü mesajları, sözleri ve tebrik içerikleri yoğun ilgi topluyor. "Avukatlar Günü kutlu olsun", "Dünya Avukatlar Günü mesajları" ve "en anlamlı avukat sözleri" başlıkları Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 12:22

, insan hakları ve mücadelesinin ön cephelerinde bulunan avukatlar adına kutlanan Avukatlar Günü, her yıl Nisan ayında anlam yüklü mesajlarla gündeme taşınıyor. devleti ilkesinin savunucusu konumundaki avukatlara ithaf edilen en güzel Avukatlar Günü mesajları ile kısa ve uzun tebrik sözleri, arama motorlarında en fazla araştırılan konular arasında bulunuyor.

AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR?

Avukatlar Günü, her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak anılsa da esasen Türkiye’de 1978 yılından bu yana kutlanan özel bir gündür. Avukatlar Günü’nün geçmişi ise 1928 yılına dek uzanmaktadır. İzmir’de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen iki günlük toplantının ardından Barolar Birliği’nin kuruluş süreci başlatılmıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği’nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

Avukat olarak hakikatin gücünü takip eden tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

Kıymetli dostum, bugün Avukatlar Günü’nü idrak ederken adalet ve hukukun temsilcisi olan siz değerli avukatların önemini bir kez daha anımsıyoruz. Adaletin kılıcı misali doğruyu ve haklıyı savunmak için ortaya koyduğunuz emek ve fedakârlık takdire değerdir. İyi ki varsınız, Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun!

Sevgili dostum, Avukatlar Günü’n kutlu olsun! Adaletin ve hakkın savunucusu olarak üstlendiğin her görevde seni takdir etmekten ve desteklemekten mutluluk duyuyorum. Senin gibi bir arkadaşla omuz omuza olmak her zaman cesaret verici.

Adaletin kalkanı ve hukukun sesi olan kıymetli avukatlarımızın gününü en samimi dileklerimle tebrik ederim. Toplumun vicdanını temsil eden ve hukukun üstünlüğü için gece gündüz çalışan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun!

Haklının ve mağdurun yanında kararlılıkla duran ve tüm imkânlarını kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Değerli meslektaşım, Avukatlar Günü’n kutlu olsun! Adaletin kılıcını ustalıkla taşıyan, hakkı ve haklıyı savunan, toplumun harcı olan kıymetli meslektaşımız; bu anlamlı günde sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başarılarınızın kalıcı olması temennisiyle.

Hak ve hukukumuzu muhafaza eden avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlarım.

Adalet ve hukukun temsilcisi konumundaki sevgili avukatlarımızın özverili çalışmalarını selamlamak için bu özel günü vesile görüyor, adaletin gücünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Toplumun huzuru ve refahı adına verdiğiniz emekler için şükran duyuyoruz. Avukatlar Günü’nüz kutlu olsun, nice başarılı senelere!

Hiçbir şey bir devleti kendi yasalarını ihlal etmesinden daha hızlı çökertemez. (Thomas Clark) Avukatlar Günü’nü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu görevi üstlenen avukatlarımızın toplum nezdinde hak ettiği itibara kavuşması ve bu bilincin yaygınlaşması temennisiyle Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü tebrik ederim.

Adaletin temsilcisi olan tüm avukatların emeklerine şükran duyuyoruz, gününüz kutlu olsun!

ETİKETLER
#hukuk
#adalet
#demokrasi
#Haklar
#Avukatlar Günü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.