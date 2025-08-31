Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

500 liralık şofben için kiracısını ölüme sürüklemişti: O ev sahibinin evi yandı

Adana'da 500 liralık şofben için kiracısını darp eden ev sahibinin evi yandı. 70 yaşındaki kiracı kavga sonrası bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 06:11
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 06:15

'da kiracısını ölüme sürükleyen kavga sonrası bu defa ev sahibinin evi yandı. 'da e 29 Ağustos tarihinde Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar'ın darp ettiği 70 yaşındaki Hüseyin Başak, olay sonrası evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

500 liralık şofben için kiracısını ölüme sürüklemişti: O ev sahibinin evi yandı

500 LİRALIK ŞOFBEN İÇİN DARP ETTİ

500 TL'lik sohbet ücreti nedeniyle çıktığı öğrenilen ve ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

500 liralık şofben için kiracısını ölüme sürüklemişti: O ev sahibinin evi yandı

Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#adana
#ev sahibi
#tutuklama
#kozan
#öğretmen ataması
#Cinayetleşmiş Kavga
#Ev Sahibi Yangını
#Yaşam
