6 Ekim ne günü, 6 Ekim’de ne oldu? 6 Ekim’in anlamı ve önemi

6 Ekim ne günü sorusu, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle her yıl bu tarihte araştırılıyor. Milli Mücadele döneminin önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim 1923’te Türk ordusu İstanbul’a girerek kentin işgalden kurtuluşunu sağladı. Peki 6 Ekim’de başka hangi önemli olaylar yaşandı? İşte 6 Ekim’in tarihçesi, anlamı ve önemi…

6 EKİM NE GÜNÜ?

6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluş Günü olarak kabul ediliyor. İstanbul, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmişti. Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasının ardından imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul’un işgalinin sona ermesinin yolu açıldı.

Türk ordusu 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’a girerek kentin işgalden kurtuluşunu gerçekleştirdi. Bu nedenle 6 Ekim, İstanbul’un kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl anılıyor.

6 EKİM’DE NE OLDU?

6 Ekim 1923’te Türk ordusu İstanbul’a girdi. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri, İstanbul’un çeşitli noktalarına yerleşerek işgal dönemini sona erdirdi.

İstanbul’un kurtuluşuyla birlikte kentte yaklaşık üç buçuk yıl süren işgal dönemi de sona ermiş oldu. Türk birliklerinin İstanbul’a girişi, Cumhuriyet’in ilanından kısa süre önce gerçekleşmesi açısından da tarihi önem taşıyor.

İSTANBUL NE ZAMAN KURTULDU?

İstanbul, 6 Ekim 1923 tarihinde işgalden kurtuldu. İstanbul’un kurtuluşunun ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Bu nedenle 6 Ekim, İstanbul tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

6 EKİM’İN ANLAMI VE ÖNEMİ

6 Ekim, İstanbul’un işgalden kurtuluşunu simgelemesi bakımından büyük önem taşıyor. Kentin kurtuluşu, Milli Mücadele’nin askeri ve siyasi başarılarının önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçti.

Her yıl 6 Ekim’de İstanbul’un farklı noktalarında düzenlenen tören ve etkinliklerle kentin kurtuluş yıl dönümü anılıyor.