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 | Özge Sönmez

Denizli'de şoke eden olay! 7 ay boyunca dağda yaşadı: Donmamak için hayvanları öldürüp, elbise yapmış

Denizli'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk D. dedektifler tarafından yapılan takip sonucu bulundu. 7 aydır ormanda saklanan zanlının donmamak için öldürdüğü hayvanların postundan elbise yaptığı öğrenildi.

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Denizli'de şoke eden olay! 7 ay boyunca dağda yaşadı: Donmamak için hayvanları öldürüp, elbise yapmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 14:50

Denizli’de yaşanan olay şaşkına çevirdi. 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk D. dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu aylardır saklandığı ormanda yakalandı. Zanlının 7 ay boyunca ormanda hayatta kalabilmek için yaptıkları ise şoke etti.

ORMANDA SİLAHLA GEZMİŞ


Kaçmadan fırsat verilmeden yakalanan Faruk D.’nin saklanmış olduğu alanın geniş ormanlık arazi olması nedeniyle bölgede asayiş komandolarca yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde 1 adet kamp çadırı, çadır içerisinde 105 gram esrar, yaşam malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ormanlık alana özel olarak sulama sistemiyle hazırlanmış ekili halde kenevir bitkileri ele geçirildi.

Denizli'de şoke eden olay! 7 ay boyunca dağda yaşadı: Donmamak için hayvanları öldürüp, elbise yapmış

HAYVANLARIN DERİSİNDEN ELBİSE YAPMIŞ


Hakkındaki kararın Aralık 2024’te kesinleşmesinin ardından saklanmak amacıyla ormanlık alana gittiği, saklandığı ormanda kış aylarında soğuktan donmamak için hayvan derisinden kendisine giysi yaparak korunmaya çalıştığı, ekmiş olduğu kenevirleri yaban hayvanlardan korumak için çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu ve yakalanmamak amacıyla dürbünle çevresini sürekli gözetlediği tespit edildi.

Denizli'de şoke eden olay! 7 ay boyunca dağda yaşadı: Donmamak için hayvanları öldürüp, elbise yapmış

HEM SOYDU, HEM KONAKLADI


Yakalanan Faruk D.’nin yapılan GBT sorgusunda 15 Nisan 2025 tarihinde bölgede bulunan bir bağ evinden yaptığı ve kötü hava şartlarından korunmak için ise ara sıra hırsızlık yaptığı bağ evinde saklandığı anlaşıldı. Yapılan bu tespit sonucunda, meydana gelen meydana gelen bir faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Faruk D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Denizli'de şoke eden olay! 7 ay boyunca dağda yaşadı: Donmamak için hayvanları öldürüp, elbise yapmış
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ETİKETLER
#hırsızlık
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#jandarma
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#Yasadışı Tarım
#Yaşam
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