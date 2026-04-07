Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç bölümleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Tekirdağ, Kütahya, Denizli ve Muğla çevreleriyle Samsun’un batı, Artvin’in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği, yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye civarında zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’da kalın kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 7 Nisan İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç bölümleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye civarında zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor. İstanbul'da 7 Nisan'da hava sıcaklığının 10°C ile 16°C arasında, parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredeceği öngörülüyor, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve cuma günü 10 derecenin altına inmesi tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle zirai don riski bulunuyor.

7 NİSAN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması, yarın (Salı) öğleden sonra Tekirdağ çevreleri ile Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 10°C ile 16°C arasında, parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredeceği öngörülüyor. AKOM verilerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hızlı şekilde düşüşe geçecek. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına inerek kış değerlerine gerilemesi tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara Bölgesi’nin 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesinin beklendiği ifade edilerek, zirai don riskine yönelik uyarı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi’nin çarşamba günü öğleden itibaren kuzey yönlü soğuk havanın etkisi altına gireceğinin öngörüldüğü bildirildi.