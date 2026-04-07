7 Nisan İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç bölümleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Tekirdağ, Kütahya, Denizli ve Muğla çevreleriyle Samsun’un batı, Artvin’in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği, yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye civarında zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’da kalın kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması, yarın (Salı) öğleden sonra Tekirdağ çevreleri ile Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 10°C ile 16°C arasında, parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredeceği öngörülüyor. AKOM verilerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hızlı şekilde düşüşe geçecek. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına inerek kış değerlerine gerilemesi tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi’nin 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesinin beklendiği ifade edilerek, zirai don riskine yönelik uyarı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi’nin çarşamba günü öğleden itibaren kuzey yönlü soğuk havanın etkisi altına gireceğinin öngörüldüğü bildirildi.