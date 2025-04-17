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 | Özge Sönmez

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı ise gözyaşlarına boğuldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 12:53

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den kahreden haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi duyuran Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı, "Orada çalışan ekibi kutluyorum. Çok çaba sarf ettiler. Muhabir Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonrası kriminal bir iş. Otopsi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler, arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

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#adana
#Karataş
#Kayıplı
#Çocuğun Cenazesi
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#Yaşam
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