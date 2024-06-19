75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı

19 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:03

Aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! Bu mesleklerde 85 bin açık var

Aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! Bu mesleklerde 85 bin açık var

Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık, bu bayram da ilgi görüyor.

Tatilciler özellikle Sarımsaklı plajlarında denize girerek serinlemeyi, akşamları Cunda Adası'nda gezinti yapmayı tercih ediyor.

Doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gurme dünyasının yakından bildiği restoranlarıyla ünlü Cunda, deniz ürünleri ile mezelerinin tadına bakmak isteyenleri ağırlıyor.

İSKELEDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Bayram nedeniyle yoğun araç girişinin yaşandığı ilçede otoparklar dolup taşınca, tatilciler araçlarını cadde ve sokakların yanı sıra mahalle aralarında buldukları boş alanlara park ediyor.

Gezi tekneleriyle günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yaz sezonunu bayram yoğunluğuyla açan, 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisinin bulunduğu, 75 bine yakın kişinin yaşadığı Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yaklaştı.

'ÇOK CİDDİ BİR KALABALIĞI AĞRILIYORUZ'

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzun bayram tatilinin etkilerini yoğun şekilde hissettiklerini söyledi.

Bayramda çok ciddi bir kalabalığı ağırladıklarını, yoğunluğu yollarda ve işletmelerde görebildiklerini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluk bayram tatili süresince devam edecektir. Belediye olarak da bizler, tüm birimlerimizle bu yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi şartlarda ve konforlu bir şekilde tatillerini sürdürebilmeleri, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin müşterilerini en iyi şekilde ağırlayabilmeleri için Ayvalık Belediyesi olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bundan dolayı her an sahadayız. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız, misafirlerimiz için yoğun mesai harcıyor."