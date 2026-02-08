8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusu! BEDAŞ açıkladı: 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusu kent genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul’da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde saatlerce enerji akışı bulunmayacak. Bu kapsamda vatandaşlarım mağduriyet yaşamaması adına kesintilerin başlayacağı ve biteceği saatlerin yanı sıra etkilenecek tüm mahalle ve ilçeler de 8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusunda yer aldı…
8 Şubat 2026 Pazar günü İstanbul’da Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde kesintiler gün boyu devam edecek.
İstanbul Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar planlı elektrik kesintilerini www.bedas.com.tr internet adresinden, Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar ise www.ayedas.com.tr internet adresinden sorgulayabilecek. Aynı zamanda kent genelindeki tüm planlı elektrik kesintileri 186 numaralı telefon hattı aracılığı ile öğrenilebilecek.
