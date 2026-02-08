8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusu! BEDAŞ açıkladı: 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusu kent genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul’da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde saatlerce enerji akışı bulunmayacak. Bu kapsamda vatandaşlarım mağduriyet yaşamaması adına kesintilerin başlayacağı ve biteceği saatlerin yanı sıra etkilenecek tüm mahalle ve ilçeler de 8 Şubat İstanbul elektrik kesintileri duyurusunda yer aldı…