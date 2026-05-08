Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

9 günlük Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor hangi gün?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecan içerisinde beklediği 2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam dünyası açısından en önemli ibadetlerden biri olan kurban kesme görevinin yerine getirileceği bu mübarek günlerde, tatil planı hazırlayanlar ve dini takvimi takip edenler “Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve arefe günü netlik kazandı.

Manevi atmosferin zirveye ulaştığı, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun tüm toplumu kuşattığı mübarek için geri sayım hızlandı. 2026 yılı takviminin kesinleşmesiyle beraber hem dini sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurbanlık hazırlığı yapanlar hem de bu uzun tatil dönemini aile ziyaretleri ya da dinlenme fırsatı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar takvimlere odaklandı. Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Tatil, hafta sonu izinleri ve idari izinlerle birleştirilerek uzatıldı.
Bugünkü tarih itibarıyla (8 Mayıs 2026) Kurban Bayramı'nın birinci gününe 19 gün kaldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından tatilin 9 gün olacağı açıklandı. Kurban Bayramı tatili, hükümetin aldığı 9 günlük izin kararıyla birlikte özellikle kamu çalışanları açısından uzun bir dinlenme ve seyahat fırsatına dönüştü. Bayramın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla beraber tatil, hafta sonlarıyla birleştirilerek uzatıldı. Bugünkü tarih itibarıyla (8 Mayıs 2026) Kurban Bayramı’nın birinci gününe tam 19 gün kaldı. Arefe gününe kadar kalan süre ise 18 gün olarak hesaplanıyor.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkarılması ve hükümetin pazartesi ile salı günlerini 1,5 günlük idari izin kapsamına almasının ardından tatil planı şu şekilde uygulanacak:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu izni.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin günü.
  • 26 Mayıs Salı (Arefe): İdari izinle yarım gün tam güne dönüştürülecek.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.
  • Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar aralıksız sürecek.
