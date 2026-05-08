Manevi atmosferin zirveye ulaştığı, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun tüm toplumu kuşattığı mübarek Kurban Bayramı için geri sayım hızlandı. 2026 yılı takviminin kesinleşmesiyle beraber hem dini sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurbanlık hazırlığı yapanlar hem de bu uzun tatil dönemini aile ziyaretleri ya da dinlenme fırsatı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar takvimlere odaklandı. Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

HABERİN ÖZETİ 9 günlük Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor hangi gün? 2026 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatilin 9 güne çıkarıldığı ve bayramın hangi tarihlere denk geldiği bilgisi paylaşıldı. 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Tatil, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Tatil, hafta sonu izinleri ve idari izinlerle birleştirilerek uzatıldı. Bugünkü tarih itibarıyla (8 Mayıs 2026) Kurban Bayramı'nın birinci gününe 19 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından tatilin 9 gün olacağı açıklandı. Kurban Bayramı tatili, hükümetin aldığı 9 günlük izin kararıyla birlikte özellikle kamu çalışanları açısından uzun bir dinlenme ve seyahat fırsatına dönüştü. Bayramın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla beraber tatil, hafta sonlarıyla birleştirilerek uzatıldı. Bugünkü tarih itibarıyla (8 Mayıs 2026) Kurban Bayramı’nın birinci gününe tam 19 gün kaldı. Arefe gününe kadar kalan süre ise 18 gün olarak hesaplanıyor.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkarılması ve hükümetin pazartesi ile salı günlerini 1,5 günlük idari izin kapsamına almasının ardından tatil planı şu şekilde uygulanacak: