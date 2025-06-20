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 | Özge Sönmez

9 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Bu mesajı atıp uygulamayı silmiş

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda kanlar içinde bulundu. Bıçaklandığı anlaşılan küçük kızın katilinin 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. olduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden M.Ç.'nin ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar...

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9 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Bu mesajı atıp uygulamayı silmiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 12:40

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede küçük kızın cinayete kurban gittiği, bıçaklanarak katledildiği ortaya çıktı. Çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vahşetin detayları da kan dondurdu.

EVDE KANLI AYAKKABILAR BULUNDU

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada, küçük kızın 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. Banyo kısmında ise, 'kelebek' diye tabir edilen bıçak ve kan izlerinin bulunduğu siyah renkli bıçak tespit etti. olduğunu gördü.

9 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Bu mesajı atıp uygulamayı silmiş

" BABASI DAYIMA VE BABAMA KARŞI KİN GÜTTÜM"

M.Ç.'nin polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Annesini 10 ay önce kanserden kaybettiğini ifadesinde söyleyen M.Ç., "Annemin hastalığı babam ile dayım (Yasemin'in babası) tarafından saklandı. Sonradan annemin rahatsızlığını öğrendim ve tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Bir süre sonra annem öldü. Bu nedenle kuzenimin babası dayıma ve babama karşı kin güttüm. Yasemin'i öldürdüm" ifadelerini kullandı.

KUZENİNE MESAJ ATIP 'YASEMİN'İ ÖLDÜRDÜM' DEDİ

Polisin yaptığı çalışmaları sonucu, Diyarbakır merkezde oturan teyzesinin kızı İ.Y.T.'ye mesaj attığı belirlendi. Olaydan önce Yasemin Yıldırım ile kendi evinde olduklarını ifade eden M.Ç, daha sonra Yasemin evine giderken 2.katta yangın merdiveni kısmına kuzenini götürüp defalarca bıçakladığını belirtti. Cinayetten sonra 5. kattaki evine geldiğini ve sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T'ye mesaj atarak Yasemin'i öldürdüğünü söylediğini itiraf eden M.Ç., mesaj uygulamasını telefonundan sildiğini söyledi.

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