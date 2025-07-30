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 | Banu İriç

90 bin lira bir anda kül oldu! Acılı aile çareyi Merkez Bankası'ndan bekliyor

Antalya'nın Serik ilçesi yangınında canlarını zor kurtaran Sarıdemir ailesi 90 bin lirasını alevlere kaptırdı. Ellerinde sadece külleri kalan aile Merkez Bankası'nın yardım etmesini istiyor.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 23:24

'te çıkan orman yangınında 76 yaşındaki annesi Semiye Şenay'ı güçlükle kurtaran Nuriye Sarıdemir ve ailesi 90 bin lirasını da alevlere teslim etti.

90 bin lira bir anda kül oldu! Acılı aile çareyi Merkez Bankası'ndan bekliyor

MERKEZ BANKASI'NA PARA YENİLEME BAŞVURUSU YAPTILAR

25 Temmuz Cuma günü Serik'te otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, eski bir okul binası ile Sarıdemir ailesinin evinin yanındaki ahır ve depoya sıçradı. Alevlerin sardığı ahşap depo tamamen yanarken, çiftin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri ve depoda sakladıkları 90 bin lira ile hayvan yemleri küle döndü. Parayla yeniden yem almayı ve yatalak olan 76 yaşındaki Semiye Şenay'ın tedavi masraflarını karşılamayı planlayan Sarıdemir çifti, Merkez Bankası'na başvurarak 90 bin liranın yenilenmesini talep etti. Başvurunun yetkililer tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

90 bin lira bir anda kül oldu! Acılı aile çareyi Merkez Bankası'ndan bekliyor


"EV Mİ KURTULSUN PARA MI, ÖNCE ANNEM DEDİM"

Yangın sırasında evde annesiyle birlikte bulunduğuun anlatan 47 yaşındaki Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun para mı, önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.

90 bin lira bir anda kül oldu! Acılı aile çareyi Merkez Bankası'ndan bekliyor


Yatalak olan Semiye Şenay yaşadıklarını şöyle aktardı:
"Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri ‘Yanıyoruz' dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi. Bir haftadır duman kusuyorum, çok korktum."
Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir (52) ise, "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, ‘Sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz" diye konuştu.

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