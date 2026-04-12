90 TL'ye satıyor, kapıda kuyruk oluyor! 10 yıllık lezzet sırrını açıkladı

12.04.2026
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 10:41
nohut dürüm

Hatay'da memleketinin lezzeti olan nohut dürümü vatandaşlara 90 TL'lik fiyatla sunan ve İskenderun ilçesinde ‘Nohut dürümcü Kadriye abla' Kadriye Uzun, 10 yıldır sürdürdüğü mesleğinde el lezzetiyle vatandaşların vazgeçilmezleri arasında.

İşte nohut dürümün lezzetinin şifreleri ve oluşan uzun sıraların sırrı...

 

90 TL'ye satıyor, kapıda kuyruk oluyor! 10 yıllık lezzet sırrını açıkladı

İskenderun ilçesinde yaşayan Kadriye uzun, 10 yıl önce sanayi sitesi içerisinde memleketi Gaziantep'in eşsiz lezzeti olan nohut dürümcü açtı. Döneriyle meşhur Hatay'da vatandaşların damak lezzetine farklı bir tatla hitap eden Uzun, vatandaşlardan güzel bir dönüş aldı ve işini severek yapmayı sürdürdü. İskenderun'da ‘Nohut dürümcü Kadriye abla' olarak tanınan kadın, 90 TL'ye satışa sunduğu nohut dürümle öğrenciler başta olmak üzere her bütçeye hitap ediyor.
 

90 TL'ye satıyor, kapıda kuyruk oluyor! 10 yıllık lezzet sırrını açıkladı

'YEMEĞİ SEVEREK YAPIYORUM'

Mücverli nohut dürümün ve nohut dürümün müşterilerden tam not aldığını ifade eden Kadriye Uzun, İskenderun'da tek nohut dürümcü olduğunu belirterek ''On yıldır nohut dürün yapıyorum, bizim memleketimizin yemeği olduğu için aklıma oradan geldi. Şanlıurfa, Birecik ve Gaziantep yani üç yörenin yemeği nohut dürüm.

90 TL'ye satıyor, kapıda kuyruk oluyor! 10 yıllık lezzet sırrını açıkladı

 Memleketimizi de biliyorlar, nohut dürümünü de biliyorlar ve lezzetimizi tanıtmışız zaten. Nohut başlı başına protein, mücverimiz de öyle. Farklı tat istiyorlar insanlar, talebimiz çok var. Her şeyin bir ayrı lezzeti var. Dönerin ayrı bir lezzeti var ama benim yemeğime söz yok. ‘Mücveri çok güzel yapıyorsun abla' diyorlar. ‘Mücverli nohut dürümü çok güzel oluyor' diyorlar. Kendi işimi sevdiğim için yemeğimi de güzel yapıyorum, İskenderun'da ben bir taneyim'' dedi.
 

nohut dürüm

'BEN DÖNERE TERCİH EDİYORUM'


Nohut dürümün 90 TL'lik fiyatıyla dönerden yarı yarıya daha ucuz olduğunu belirten Emir Çömez, eşsiz lezzetin müdavimi olduğunu ve dönere tercih ettiğini söyledi. Çömez, "İki yıldan beri buradayız, her sabah müdavimiyiz. Artık alışkanlık ve vazgeçilmez bir tat haline geldi. Farklı şeyler daha iyi oluyor.

90 TL'ye satıyor, kapıda kuyruk oluyor! 10 yıllık lezzet sırrını açıkladı

Bir de işletmenin, sahibinin samimiyeti, içtenliği önemli. Özellikle bir anne elinin değmesi daha lezzetli yapıyor yemeği. Nohut dürüm yemek güzel, herkesi buraya bekleriz. Nohut dürüm mü, döner mi derseniz benim için nohut dürüm. Ben uzun zamandan beri döner yemiyorum, iki seneden beri çünkü artık vücut alıştı" dedi.

