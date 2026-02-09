A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman? 1. sezonun kaç bölüm olacağı belli oldu

Ünlü yazar George R. R. Martin'in "Dunk ve Egg'in hikayeleri" adlı kısa öykülerini konu alan dizinin 4. bölümü "Super Bowl LX" karşılaşmasından dolayı 2 gün erken yayınlanmıştı. Dizinin 4. bölümünün erken yayınlanmasının ardından 5. bölüm tarihi gündeme geldi. Hayranlar tarafından A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Dizinin kalan bütün bölümlerinin yayınlanacağı tarihler netleşti.

A KNİGHT OF THE SEVEN 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A Knight of the Seven dizisinin 4. bölümünün 8 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak "Super Bowl LX" karşılaşmasından dolayı HBO bölümün yayın tarihini erkene çekerek 6 Şubat 2026 Cuma günü yayımladı. Dizinin 5. bölümünün ise yayın tarihinin ilk açıklanan şekilde olacağı belirtildi. A Knight of the Seven dizisinin 5. bölümü 15 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanacak. Türkiye'de ise 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı dizinin yeni bölümü izlenebilecek.

A KNİGHT OF SEVEN KAÇ BÖLÜM OLACAK, FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

A Knight of the Seven dizisi 5. bölümünün ardından final yapacak. Dizinin 5. ve final bölümünün ise 22 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu. A Knight of the Seven dizisinin 2. sezonu ise şimdiden onay aldı. Açıklanan bilgilere göre dizinin 2. sezonu 2027 yılında yayınlanacak.