Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman? 1. sezonun kaç bölüm olacağı belli oldu

HBO'nun Game of Thrones dünyasında geçen yeni dizisi A Knight of the Seven'ın 4. bölümü yayınlandı. 4. bölümün yayınlanmasının ardından ise dizinin yeni bölümü gündeme geldi. Dizinin hayranları tarafından A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman çıkacağı merak ediliyor. HBO tarafından 5. ve 6. bölümlerin yayınlanacağı tarih duyuruldu. Peki A Knight of the Seven yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkacak, 1. sezon kaç bölüm olacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman? 1. sezonun kaç bölüm olacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 17:25

Ünlü yazar George R. R. Martin'in "Dunk ve Egg'in hikayeleri" adlı kısa öykülerini konu alan dizinin 4. bölümü "Super Bowl LX" karşılaşmasından dolayı 2 gün erken yayınlanmıştı. Dizinin 4. bölümünün erken yayınlanmasının ardından 5. bölüm tarihi gündeme geldi. Hayranlar tarafından A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Dizinin kalan bütün bölümlerinin yayınlanacağı tarihler netleşti.

A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman? 1. sezonun kaç bölüm olacağı belli oldu

A KNİGHT OF THE SEVEN 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A Knight of the Seven dizisinin 4. bölümünün 8 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak "Super Bowl LX" karşılaşmasından dolayı HBO bölümün yayın tarihini erkene çekerek 6 Şubat 2026 Cuma günü yayımladı. Dizinin 5. bölümünün ise yayın tarihinin ilk açıklanan şekilde olacağı belirtildi. A Knight of the Seven dizisinin 5. bölümü 15 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanacak. Türkiye'de ise 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı dizinin yeni bölümü izlenebilecek.

A Knight of the Seven 5. bölüm ne zaman? 1. sezonun kaç bölüm olacağı belli oldu

A KNİGHT OF SEVEN KAÇ BÖLÜM OLACAK, FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

A Knight of the Seven dizisi 5. bölümünün ardından final yapacak. Dizinin 5. ve final bölümünün ise 22 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu. A Knight of the Seven dizisinin 2. sezonu ise şimdiden onay aldı. Açıklanan bilgilere göre dizinin 2. sezonu 2027 yılında yayınlanacak.

ETİKETLER
#Dizi Bölümleri
#A Knight Of The Seven
#George R. R. Martin
#Dunk Ve Egg
#Dizi Takvimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.