Yaşam
 Fuat İğci

ABD (İsrail) - İran savaşı ne kadar sürecek, saldırılar ne zaman bitecek? ABD Basını daha önce duyurmuştu

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı saldırılarının başlamasıyla dünyada birçok ülke teyakkuza geçti. İsrail, olağanüstü hal ilan ettiğini ifade ederken İran ise misilleme yaparak çeşitli ülkelerde bulunan 14 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılarının misilleme saldırılarının sonrasında ikinci bir hamle gelerek Hürmüz Boğazı kapatıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri sebebiyle acil toplantı kararı aldığını duyurdu. ABD yönetimindeki bazı yetkililer saldırı öncesinde yaptığı açıklamada saldırıların olası süresini duyurmuştu. Peki ABD (İsrail) İran savaşı saldırılar kaç gün sürecek? İşte, ABD basınına yansıyan bilgiler…

ABD (İsrail) - İran savaşı ne kadar sürecek, saldırılar ne zaman bitecek? ABD Basını daha önce duyurmuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından ABD-İsrail-İran saldırılarına yönelik ilk değerlendirmeyi yaptı. İran’a yönelik saldırıların Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başladığını ifade ederken İran’a yapılan saldırıyı esefle karşıladıklarını belirtti. ABD ve İsrail’in İran’da başta başkent Tahran olmak üzere dört farklı şehire hava saldırısı düzenledi. İran misilleme saldırısı başlatırken ABD ve İsrail medyasına konuşan yetkililer, İran’ın dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın saldırıların hedefleri arasında olduğunu aktardı. ABD ve İsrail, İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirleri hedef aldı. Peki ABD-İsrail-İran saldırıları ne zaman bitecek? İşte, yapılan açıklama…

ABD- İSRAİL- İRAN SALDIRILARI NE ZAMAN BİTECEK?

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları başlamadan önce ABD Basını olası bir geniş çaplı saldırının 7 ila 10 gün arasında olabileceğine vurgu yapmıştı.

New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde İran’ın nükleer ve füze tesislerini hedef alabilecek saldırının 7 ila 10 gün sürebileceğini ifade etti.

Yetkililer, İran’In hedef alındığı saldırıların askeri yığınağa rağmen BD'nin uzun süreli bombalama için gerekli güç ve mühimmata sahip olmadığı ve saldırılara 7 ila 10 gün devam edebileceği öne sürüldü.

ABD (İsrail) - İran savaşı ne kadar sürecek, saldırılar ne zaman bitecek? ABD Basını daha önce duyurmuştu

ABD - İRAN SALDIRILARINDA SON DURUM NE?

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi. İran’dan yapılan açıklamada 14 ABD üssünün vurulduğu aktarıldı.

ABD (İsrail) - İran savaşı ne kadar sürecek, saldırılar ne zaman bitecek? ABD Basını daha önce duyurmuştu

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Petrol şirketlerinin de Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatını durdurduğu öğrenildi. ran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın sağlık durumlarına ilişkin "bildiğim kadarıyla hayattalar" açıklaması yaptı. İsrail, İran'dan 12'nci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu.

