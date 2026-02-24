Menü Kapat
TGRT Haber
ABD’de Türk İmzası: Uğur Akkuş Boeing 737 BBJ Satın Aldı

Türk iş insanı Uğur Akkuş 75 milyon dolara Boeing Business Jet alarak ABD'deki milyarderler kulübüne katıldı. Üst segment iş jeti kıtalar arası uçuş imkanı sunuyor.

ABD’de Türk İmzası: Uğur Akkuş Boeing 737 BBJ Satın Aldı
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 15:41

ABD’de yaşayan iş insanı , Boeing 737 model yolcu uçağının özel versiyonu olan Boeing Business Jet (BBJ) satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgilere göre Akkuş, yaklaşık 75 milyon dolar ödeyerek Boeing 737 BBJ’nin sahibi oldu. Bu model, Amerika’da üst düzey milyarder iş insanlarının tercih ettiği en prestijli özel uçak kategorilerinden biri olarak biliniyor.

ÜST SEGMENT İŞ JETİ

Boeing Business Jet serisi, standart özel jetlere kıyasla daha geniş yaşam alanı sunmasıyla dikkat çekiyor. 800 fit karenin üzerinde kabin alanına sahip olan uçak; konfigürasyona göre 19 ila 60 yolcu kapasitesine ulaşabiliyor. 6 bin deniz milini aşan menzili sayesinde kıtalar arası kesintisiz uçuş imkânı sağlayan model, isteğe bağlı olarak yatak odası, toplantı salonu, ofis alanı ve özel dinlenme bölümleriyle donatılabiliyor.

Havacılık sektöründe “VVIP” kategorisinde değerlendirilen BBJ serisi, sınırlı sayıda üretilmesi ve kişiselleştirilebilir iç tasarım seçenekleri nedeniyle küresel ölçekte yüksek net değerli yatırımcıların tercih ettiği modeller arasında gösteriliyor.

Geçmişte iş insanı kimliğiyle öne çıkan ve daha sonra ABD Başkanı seçilen Donald ’ın da Boeing 737 tipi özel uçak kullandığı biliniyor. Trump’ın iş hayatı döneminde sahip olduğu uçağın bir süre sonra Suudi Arabistanlı yatırımcı Al Waleed bin Talal tarafından satın alındığı kamuoyuna yansımıştı.

Uğur Akkuş’un gerçekleştirdiği bu yatırımın, ABD merkezli Türk iş insanlarının küresel ölçekteki varlığı açısından dikkat çeken gelişmelerden biri olduğu değerlendiriliyor. Uçağın hangi amaçlarla ve hangi rotalarda kullanılacağına ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

