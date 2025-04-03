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 | Bengül Arıca

ABD'ye götürme yalanıyla büyük vurgun yaptılar! Polisi bile MİT görevlisiyim diye kandırdıkları ortaya çıktı!

Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan güvenlik görevlisi M.A.A. 16 kişiyi Amerika'ya götürme bahanesiyle 128 bin 400 bin dolarlık vurgun yaptı. Dolandırıcılık ile ilgili dava sürerken ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Şüphelinin polisi bile MİT görevlisi olduğuna inandırdığı belirlendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:04

Şaşkına çeviren dolandırıcılık olayı 2022 yılında Adana'da yaşandı. Amerika'ya kaçak yollarla gitmek için kendisini ‘Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyorum' diyerek tanıtan güvenlik görevlisi M.A.A., iki arkadaşıyla birlikte 16 kişiyi dolandırdı. Dolandırdıkları kişilerin önce güvenini sağlayıp daha sonrada önce bir Afrika ülkesine gidileceğini, oradan Amerika'ya geçileceğine inandırdı. Şüpheli, daha sonra mağdurlardan toplamda 128 bin 400 dolar para topladı.

ABD'ye götürme yalanıyla büyük vurgun yaptılar! Polisi bile MİT görevlisiyim diye kandırdıkları ortaya çıktı!

POLİSİ BİLE MİT GÖREVLİSİ OLDUĞUNA İNANDIRDI

Sahte MİT'çi M.A.A., bu sırada Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı S.A. ile de tanıştı. Komiser yardımcısına kendisinin MİT görevlisi olduğuna inandırıp 'Seni MİT'e aldıracağım' diyerek kandırıp ekibe dahil etti. M.A.A., 16 kişiyi 22 Mayıs 2022 tarihinde Amerika'ya götürme bahanesiyle Şakirpaşa Havalimanı'nda topladı. Şüphelinin 2 arkadaşı ise 16 kişiden, 'Aşı olmanız lazım' diyerek devletin ücretsiz yaptığı sarıhumma aşısı için 100'er dolar para daha aldı.
16 kişi önce Adana'dan İstanbul'a gitti. Ancak İstanbul'a gittiklerinde Amerika'ya gidemeyeceklerini öğrenerek geri Adana'ya gelen mağdurlar, evine gittikleri şahısla konuşmak istedikleri sırada ise komiser S.A., devreye girerek M.K. ile M.A. A.'yı resmi ekip aracıyla alıp çalıştığı polis merkezine götürdü. Burada şüphelilerin gerçekten MİT'te olduğundan şüphelenmeyen komiser yardımcısı çay, kahve ikram edip şahısları bıraktı.

ABD'ye götürme yalanıyla büyük vurgun yaptılar! Polisi bile MİT görevlisiyim diye kandırdıkları ortaya çıktı!

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, DAVA AÇILDI

16 kişi, avukatları Nazan Akça Subaşı aracılığıyla 5 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında M.A.A., arkadaşları M.K. ve M.K. ve S.A. tutuklandı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.A.'nın ise mahkeme kararıyla yeniden mesleğine iade edildiği öğrenildi.

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AŞI İÇİN DE 100 DOLAR TOPLAMIŞLAR

Avukat Nazan Akça Subaşı, dolandırılan şahısların daha sonra Amerika'ya gittiklerini anlatarak, "16 kişi, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahsa ortalama 8-10 bin dolar para verip Amerika'ya gitme hayali kuruyor ancak hepsi dolandırılıyor. O paraları alınmasına rağmen birde havalimanında devletin yaptığı ücretsiz aşı için de 100'er dolar para topluyorlar. İstanbul'a gittiklerinde ise şahıslar Amerika'ya gidemeyeceğini anlayınca dolandırıldıklarını anlıyorlar ve geri Adana'ya dönüyorlar" dedi.

ABD'ye götürme yalanıyla büyük vurgun yaptılar! Polisi bile MİT görevlisiyim diye kandırdıkları ortaya çıktı!

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKAT!

Dolandırılma vakalarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten avukat Nazan Akça Subaşı, "Herkes yurtdışına gidip yüksek miktarda paralar ile çalışmak istiyor ama bunun bir şebekesi var ve bu şebekeler devamlı artıyor. Kendilerine kimlik bile yaptırıyorlar. Bu dediğimiz şahsında sahte MİT kimliği var, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıyor, kamu görevlisi olduğunu düşündürerek insanları bu şekilde kandırıyor. Vatandaşlar lütfen duyarlı olsunlar. Yurtdışına gitmek için vize alınmadan gidilmez, kaçak yollarla zaten kimse gönderilemez, bununla ilgili havalimanlarında, uçaklarda kontroller var. Kimse bu şekilde para kaptırmasın" diyerek uyarıda bulundu.

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