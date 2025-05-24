Ablasının son nefesi! Kardeşini kurtardı kendisi can verdi

Adana'da yürek yakan acı olay yaşandı. 11 yaşındaki abla 7 yaşındaki kardeşini kurtarmak için kahramanca suya atladı. Kardeşini çıkarsa da kendisi hayata tutunamadı.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Kader S. (7), Zeynepli Mahallesi’ndeki sulama kanalına düştü ve akıntıya kapıldı. O anlara tanık olan ablası Dilan S. (11) hiç düşünmeden suya atladı.

İki kardeşin çırpınarak yardım istemesi üzerine olay yerine koşan amca İsmail S., suya girerek ikisini de güçlükle sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Dilan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşi Kader ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dilan S.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşi için canını hiçe sayan küçük Dilan’ın ölümü, mahallede derin üzüntüye yol açtı.